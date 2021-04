El vestido de Valentino de Alta Costura de Zendaya fue uno de los más espectaculares de la noche. La actriz fue una de las presentadoras de los Premios Oscar.

PILUCA SANTOS

Con cuántas ganas esperábamos en la redacción de Woman.es que se desplegara la alfombra roja de los Premios Oscar 2021. Este año se hicieron de rogar y, aunque todas las ediciones se solían celebrar en el mes de febrero, este 2021, como consecuencia de la pandemia, se ha retrasado hasta el 25 de abril (aunque en España los hemos visto durante la madrugada del 25 al 26 de abril por el cambio horario). Una de las primeras famosas en desfilar por la red carpet de los Premios Oscar ha sido Laura Pausini, más tarde Carey Mulligan que brilló con un dos piezas dorado, Amanda Seyfried pisó la alfombra roja de los Premios Oscar convertida en un cisne rojo, Regina King deslumbró con un vestido con 'alas mariposa' y escote de vértigo… Hasta que le tocó el turno a Zendaya, que protagonizó uno de los momentos más fashion de los Premios Oscar 2021 gracias al look que escogió de Valentino Haute Couture.

La actriz de ‘Euphoria’ y ‘Malcolm & Marie’ fue el centro de todas las miradas cuando llegó enfundada en un vestido amarillo cut out, la misma tendencia que lució Vanessa Kirby, que demostró que el color rosa y el 'cut out' son aptos para la alfombra roja de los Premios Oscar. Y más que demostrado está porque el look de Zendaya en los Premios Oscar ha sido uno de los más aplaudidos.

Zendaya, que hace unos días se convirtió en la mejor embajadora de la moda española, se decantó por un Valentino Haute Couture, que la firma personalizó especialmente para este evento para ella y que reúne dos de las tendencias más potentes del 2021.

- 'Cut out'. Presente tanto en tops como en vestidos, la tendencia cut out se ha convertido en una de las más importantes de la primavera-verano 2021 . Tras triunfar entre las propuestas de Victoria Beckham y Hermés, ya han tomado la calle y triunfa ya en tiendas 'low cost'.

- Amarillo. El Pantone Color Institute nombró al color amarillo como el color del 2021. Junto con el 17-5104 Ultimate Grey, el 13-0647 Illuminating forma el tándem perfecto y se ha convertido en los tonos it de la temporada. Y precisamente esa es la combinación que ha llevado Zendaya, que conjuntó el vestido de Valentino con joyas de diamantes de Bulgari, valorados en 6 millones de dólares.

La actriz no optaba a ningún premio, pero fue una de las presentadoras de la noche. Ahora ya entendemos por qué iba de amarillo.

