Todo lo que no sabías y debes saber de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz

La gala de los Oscar se celebrará el próximo 25 abril, día en que por fin sabremos quién se llevará la estatuilla a Mejor actriz. Mientras tanto te presentamos todos los detalles que debes saber de las nominadas

Andrea Morales |Woman.es

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha hecho pública la lista de nominados a los Premios Oscar 2021, que se celebrará el próximo 25 de abril en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Esta vez los Oscar se celebrarán en abril y no en febrero como es costumbre debido a la crisis por coronavirus. Como siempre las nominaciones, anunciadas por la pareja de artistas Nick Jonas y Priyanka Chopra, ya han causado expectación.

- Las nominaciones a los Oscar 2021 hacen historia por su carácter inclusivo

- Chloé Zhao, a un paso de hacer historia en los premios Oscar tras dar la sorpresa en los Globos de Oro

- Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles en 'The Crown') podría ser la primera mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección

Siguiendo la costumbre de los dos años anteriores, no habrá un presentador oficial de la ceremonia. Como hemos visto en la pasada edición de los Globos de Oro será una gala mixta, con directos desde el Dolby Theatre de Los Ángeles y conexiones mediante videollamada a diferentes partes del mundo. Según la Academia de Cine: “Se priorizará la salud pública y la seguridad de todos los que participen”.

Y ahora sí, quiénes son las nominadas a Mejor Actriz y qué deberías saber de ellas.

Viola Davis por La madre del blues

Viola Davis nació en Carolina del Sur. De familia humilde, su padre, Dan Davis, era cuidador de caballos para un hipódromo, la actriz ganadora de dos premios Tony, un Oscar, un Globos de Oro, SAG, entre otros estudió teatro en la escuela Rhode Island College.

Davis hizo su debut cinematográfico en la pelicula The Substance of Fire, en 1996, en un pequeño papel como enfermera. Pero su gran oportunidad llegó con la cinta La Duda, de 2008, donde actuó junto a grandes y ya consagradas estrellas como Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. Su papel en esa cinta, como la Sra. Miller, le valió múltiples nominaciones a premios, entre ellos a los premios Oscar, a los Globos de Oro y a los SAG Awards, como mejor actriz de reparto. Dicha cinta le abrió las puertas a diferentes proyectos. En 2014 regresó a la pantalla chica como la protagonista de la popular serie Cómo defender a un asesino, dando vida a la habilidosa profesora de criminalística Annalise Keating.

En 2016, finalmente consiguió el tan ansiado Premio Oscar, cuando la Academia la premió como Mejor actriz por la cinta Fences. Por esa cinta, Viola también recibió el Globo de Oro, el SAG Award, el BAFTA, entre varios más. Y este año está entre las nominadas al Oscar a Mejor Actriz por su participación en La madre del Blues.

Davis interpreta a Ma Rainey, una cantante de blues clásico estadounidense y una de las primeras en hacerlo acompañada de piano o de orquesta de jazz. Durante su carrera se labró el sobrenombre de “Madre del blues”, en parte por su labor de mentora de Bessie Smith.

Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holliday

Cassandra Monique Batie, mejor conocida como Andra Day, es una actriz, compositora y cantante estadounidense. Creció en los alrededores de la ciudad de San Diego, donde, desde los 5 años, formó parte del coro de una iglesia local. Estudió música en la San Diego School of the Creative and Performing Arts y se dedicó a cantar en pequeños centros. Pero la fortuna estaba de su lado y un día la entonces esposa de Stevie Wonder, Kai Millard la escuchó cantar en vivo y quedó cautivada con su voz. Esa misma tarde Stevie Wonder la contactó y un año después pudieron colaborar juntos. Fue así como conoció al productor musical Adrian Gurvitz, con quien trabajó en 40 canciones originales antes de lanzar su primer álbum de estudio, Cheers to the Fall, estrenado en 2015.

El salto de la cantante de los escenarios a la pantalla grande ha sido todo un acierto. La artista fue elegida por el director Lee Daniels para interpretar a la legendaria Billie Holliday en una película centrada en la persecución a la que fue sometida la diva durante años por parte del FBI. El papel ya la hizo merecedora de un Globo de Oro a Mejor actriz drama y ahora pelea por el Oscar.

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

La actriz británica siempre tuvo claro que quería dedicarse a la actuación. Intentó ingresar en la prestigiosa Briston Old Vic Theatre School, pero fue rechazada, así que luego de un año sabático ingresó en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, la cual abandonó a la mitad cuando fue contratada por una agencia de talento. Ahí conoció al director de teatro David Thacker, quien le dio tres protagónicos en el Octagon Theatre Bolton, en las obras Ghosts, Sueño de una noche de verano y All My Sons, ésta última con en el papel de Ann Deever, por el que ganó el premio BIZA Rising Star.

Luego del éxito en teatro, Kirby debutó en televisión con la serie The Hour (2011) y The Crown (2016-2017). En cine, Vanessa ha aparecido en algunas cintas, sin embargo, no fue hasta Fragmentos de una mujer que ha conseguido el reconocimiento internacional.

Fragmentos de una mujer cuenta el traumático proceso de duelo al que se enfrenta una mujer después de perder a su hijo recién nacido en un parto casero. Su relación con su pareja, la pérdida de su bebé y la falta de empatía por parte de su estricta madre son algunos de los frentes que se encuentra la joven Martha en su camino a la aceptación.

Frances McDormand por Nomadland

La actriz es originaria de Chicago Illinois, pero desde pequeña se mudó con sus padres adoptivos a Pittsburgh, Pensilvania. Se graduó de la Universidad de Yale en 1982 e hizo su debut cinematográfico en 1984 en Blood Simple de los hermanos Ethan y Joel Coen, con quien se casó ese mismo año.

Es una de las actrices con mayor recorrido en Hollywood y ya tiene entre sus manos dos Oscars. El primero fue por su papel en Fargo(1996) y ha estado nominada en cuatro ocasiones por sus papeles en Mississippi Burning (1988), Casi famosos (2000), North Country (2005) y Tres anuncios por un crimen (2017), por esta última se hizo acreedora nuevamente al Premio de la Academia. En el 2020 la crítica volvió a alabar su trabajo, esta vez por su protagónico en Nomadland. Gracias a este papel estuvo nominada a un Globo de Oro, dentro de la categoría de Mejor actriz.

Frances McDormand se pone bajo la dirección de Chloé Zhao y se convierte en Fern, una viuda que se embarca en un viaje como una nómada en una caravana después de perderlo todo durante la recesión de 2018.

Carey Mulligan por Una joven prometedora

La actriz británica, que vivió durante casi ocho años en Alemina cuando era una niña, descubrió su gusto por la actuación tras ver a su hermano participar en la adaptación estudiantil de El Rey León. Carey insistió en participar y le permitieron integrarse al coro de la puesta en escena. Mientras estudió fue directora del departamento teatral, actriz, productora y tutora en talleres para alumnos más jóvenes.

Su carrera como actriz no fue nada fácil. Fue rechazada por tres diferentes escuelas de teatro, hasta que conoció al actor y dramaturgo Julian Fellowes, quien la invitó a una cena de jóvenes aspirantes a la actuación, fue allí donde conoció a un asistente de audiciones que la llevó al casting de la película que se convertiría en su debut cinematográfico: Orgullo y prejuicio (2005).

Tras la cinta, Carey participó en series de televisión como Bleak House (2005), Miss Marple (2006), The Amazing Mr. Pritchard (2006), Waking the Dead (2007) y Doctor Who (2007). Sin embargo, sería con la cinta An Education (2009), con la que Carey ganaría reconocimiento internacional. Su papel como Jenny Mellor la hizo merecedora del premio BAFTA como mejor actriz y fue nominada, en la misma categoría, en los Globos de Oro y los premios de la Academia.

También ha trabajado en cintas como: Wall Street 2 (2010), Drive (2011), El gran Gatsby (2013), Inside Llewyn Davis (2013), Sufragistas (2015), entre otras. Y este año vuelve al ojo público con Una joven prometedora, donde la actriz interpreta a Cassie, una mujer que tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente cambió para siempre su vida profesional y personal.