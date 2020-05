Gracias a Priyanka Chopra y Nick Jonas, ya sabemos que las primeras citas en recintos deportivos no ocurren solo en las comedias románticas de Hollywood

La actriz desvela qué fue lo primero que hicieron juntos.

Cuando una se hace su bol de palomitas y elige peli para echar el rato sin esperar mensajes o enseñanzas profundas a cambio, si busca una buena dosis de clichés de Hollywood en vena, que son adictivos por cierto, las comedias románticas norteamericanas, esas que escasean en los últimos años, son una magnífica opción. Nos referimos a esas pelis en las que las primeras citas, no se sabe muy bien por qué, ocurren en un pabellón o estadio deportivo. Mejor dicho, no sabíamos muy bien por qué hasta ahora, ya que gracias a Priyanka Chopra y Nick Jonas hemos descubierto que ocurren también en la realidad.

La actriz ha desvelado en su perfil de Instagram cómo fue la primera cita con el que es su marido. Tuvo lugar hace dos años y no hubo rastro de cena romántica a la luz de las velas, sino gorra de béisbol y, probablemente, perritos calientes. La "velada" tuvo lugar en el Dodger Stadium, el recinto deportivo en el que disputan sus partidos Los Angeles Dodgers, el equipo de béisbol de la ciudad californiana.

"Hace dos años nos tomamos la primera foto juntos. Desde aquel momento me has traído diversión y felicidad sin fin. Te quiero, Nick Jonas. Gracias por hacer que nuestra vida juntos sea tan increíble. Por muchas más citas nocturnas". Estas son las palabras que le ha dedicado la actriz al cantante. En ella, en realidad, se refiere a la cita en el Dodger Stadium como el momento de su primera foto juntos, pero si no hay pruebas de algo más romántico que sucediera antes, damos por bueno este momento tan 'yankee', en el buen sentido de la expresión, como su primer plan en pareja.

La verdad es que, pensándolo bien, tiene su punto. Ya cansa un poco eso de tener que ir al restaurante más romántico de la ciudad con el mejor vestido que tengas en tu armario: con una gorra beisbolera y un vestido primaveral puedes conectar con el chico de la chaqueta perfecto y sudadera con capucha con el que compartir el resto de tu vida.

Estamos muy a favor de desterrar las historias de los cuentos de princesas, y esta es una forma magnífica de hacerlo. ¡Menudo 'home run' anotaron los dos aquella noche!