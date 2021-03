Las nominaciones a los Oscar 2021 hacen historia por su carácter inclusivo

La lectura de las nominaciones ha corrido a cargo de Priyanka Chopra y su marido, Nick Jonas. Las nuevas normas de la Academia, implantadas para que el supremacismo blanco no copase todas las nominaciones, ha dado sus frutos.

El próximo 25 de abril se celebrará una nueva edición de los premios Oscar y ha sido una pareja en la vida real la que ha sido la encargada de desvelar unas nominaciones que han dado mucho de qué hablar (y para bien). Priyanka Chopra y Nick Jonas procedían a la lectura de los nominados y nominadas en las 23 categorías de la que será la 93 edición de estos famosos galardones y el carácter inclusivo de las mismas llamaba poderosamente la atención.

Tras años y años de críticas por parte de la industria y el propio público del marcado tinte 'blanco supremacista' que cubría las nominaciones año tras años, la Academia de cine decidía cambiar sus normas y estas nuevas medidas han dado sus frutos ya que son las nominaciones más inclusivas en la historia de estos famosos premios cinematográficos.

Aquí tienes las nominaciones a las categorías principales de la que será una noche en la que el cine brillará en su máxima potencia.

Mejor Película

El Padre / Judas and The Black Messiah / Mank / Nomadland / Una joven prometedora / Sound of Metal / El juicio de los 7 de chicago

Mejor Actor Protagonista

Riz Ahmed por "Sound of Metal" / Anthony Hopkins por "El padre" / Chadwick Boseman por "La madre del blues" / Gary Oldman por "Mank" / Steven Yeun por "Minari".

Mejor Actriz Protagonista

Viola Davis por "La madre del blues" / Andra Day por "Los EE UU contra Billie Holiday" / Vanessa Kirby por "Fragmentos de una mujer"/ Frances McDormand por "Nomadland" / Carey Mulligan por "Una joven prometedora".

Mejor Director

Thomas Vinterberg por “Another Round” / David Fincher por “Mank” / Lee Isaac Chung por “Minari” / Chloe Zhao por “Nomadland” / Emerald Fennell por “Una joven prometedora”.

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por “El juicio de los 7 de Chicao” / Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah” / Leslie Odom Jr. por “Una noche en Miami” / Paul Raci por “Sound of Metal” / Lakeith Stanfield por “Judas and the Black Messiah”.

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova por “Borat Subsequent Moviefilm” / Glenn Close por “Hillbilly: Una elegía rural" / Olivia Colman por “El padre” / Amanda Seyfried por “Mank” / Youn Yuh-jung por “Minari”.

Mejor Guion Adaptado

Sacha Baron Cohen and Co-Writers por “Borat Subsequent Moviefilm” / Florian Zeller and Christopher Hampton “El padre” / Chloe Zhao por “Nomadland” / Kemp Powers por “Una noche en Miami” / Ramin Bahrani “Tigre Blanco”.

Mejor Guion Original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas por “Judas and the Black Messiah” / Lee Isaac Chung por “Minari” / Emerald Fennell por “Una joven prometedora” / Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder por “Sound of Metal” / Aaron Sorkin por “El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor Película de Animación

“Onward” / “Over the Moon” / “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” / “Soul” / “Wolfwalkers”.

Mejor Película Internacional

“Otra ronda” / “Better Days” / “Collective” / “The Man Who Sold His Skin” / “Quo Vadis, Aida?”.