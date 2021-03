Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles en 'The Crown') podría ser la primera mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección

Su papel como amante del príncipe Carlos en la cuarta temporada de 'The Crown' le ha valido ser conocida en todo el mundo. Ahora, tras años de trabajo, Emerald Fennell ha conseguido ser una de las dos mujeres nominadas a Mejor Dirección en los Oscar de este año.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hasta hace poco, el nombre de Emerald Fennell no le sonaba a casi nadie fuera de su país natal, Reino Unido. Sin embargo, fue aterrizar en el papel de Camilla Parker Bowles en la cuarta temporada de 'The Crown' y las focos la iluminaron por primera vez de manera pública. Aunque lo que pocos sabían era que Emerald ha escrito y dirigido una de las películas con más nominaciones a la futura gala de los premios Oscar. 'Promising Young Woman', protagonizada por Carey Mulligan y Laverne Cox, ha sido dirigida y escrita por Emerald y la Academia de cine ha querido nominar su trabajo hasta en cinco categorías.

El próximo 25 de abril veremos pasear por su alfombra roja (restringida a los nominados, sus invitados y los presentadores) a Emerald Fennell quien podría llevarse a casa la victoria en los categorías a Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista (para Carey Mulligan) y Mejor Edición (Frédéric Thoraval). Toda una revelación que deja claro que las mujeres tendrán un papel protagonista en esta 93º edición de los premios Oscar.

Amiga íntima de Phoebe Waller-Bridge (escritora y protagonista de 'Fleabag') ambas coincidieron en un rodaje en 2010 y desde entonces se ayudaron a contar historias que cambiasen el mundo por y para las mujeres. De hecho, cuando a Phoebe le ofrecieron escribir el guión de la película de James Bond, 'No Time To Die', esta le cedió el testigo como escritora de la segunda temporada de 'Killing Eve'.

Así pues, Emerald ha causado auténtica tentación, aunque no ha sido la única. Chloé Zhao, ganadora del Globo de Oro a Mejor Dirección por 'Nomadland', también ha sido nominada a Mejor Dirección en los premios Oscar y su cinta acumula cuatro nominaciones.

Está claro que esta edición de los premios Oscar va a tener un marcado carácter femenino y todas los ojos están puestos en ellas. Cabe decir que hasta la nominación a Mejor Dirección de Chloé y Emerald solo cinco mujeres habían sido nominadas en esta categoría: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion por The Piano (1993), Sofia Coppola por Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009) y Greta Gerwig por Lady Bird (2017). De momento, Kathryn ha sido la única mujer en levantar la estatuilla en esta categoría.