Chloé Zhao, a un paso de hacer historia en los premios Oscar tras dar la sorpresa en los Globos de Oro

La directora Chloé Zhao hace historia en los premios Oscar junto con Emerald Fennell. Por primera vez dos mujeres son nominadas a la mejor dirección, te contamos todo lo que debes saber de esta directora nacida en China.

Chloé Zhao nació en Pekín el 31 de marzo de 1982 y el pasado 1 de marzo hizo historia al convertirse en la primer mujer directora asiática en obtener un Globo de Oro en la categoría de Mejor Director, en los 78 años de la ceremonia que premia a lo mejor del cine y la televisión en Hollywood. Pero es que además se convirtió en la primer mujer directora en obtener este reconocimiento desde 1984.

Y parece que Chloé Zhao no quiere dejar de hacer historia. Y es que junto con la británica Emerald Fennell ha conseguido un hecho insólito en la historia de los premios Oscar, por primera vez desde que existen los premios, la Academia nomina a dos mujeres en la categoría Mejor Dirección. Es toda una hazaña si pensamos que a lo largo de la historia solo cinco directoras han estado nominadas en esta categoría.

Desde que las directoras y actrices de Hollywood comenzaran a evidenciar la falta de oportunidades para las directoras, sumado a los movimientos feministas como #metoo, se ha visto un pequeño aumento de películas dirigidas por mujeres en Estados Unidos: el año pasado, el 16% de las películas más taquilleras estuvieron a cargo de directoras, según datos del Center for the Study of Women in Television and Film

Además, la directora china también se convierte en la primera mujer en conseguir cuatro nominacions al Oscar en un año. "Muchas gracias a mis compañeros de la Academia por reconocer esta película que está muy cerca de mi corazón", dijo en un comunicado a los medios estadounidenses.

Ambientada en los paisajes escasamente poblados, como los de Dakota del Sur y Nebraska, "Nomadland" es prácticamente una carta de amor de la artista china a su patria adoptiva. la película de Chloé Zhao, tiene muchas papeletas para llevarse el Oscar y además, su protagonista, Frances McDormand, también tiene opciones de llevarse su tercer Oscar a la Mejor Actriz.

'Nomadland' cuenta la historia de una mujer que decide vivir como nómada en una caravana tras perderlo todo en la crisis económica. Esto le permite conocer diferentes lugares y personas a lo largo y ancho de Estados Unidos. El largometraje se ha llevado ya a casa el Oso de Oro en Venecia, el Globo de Oro, ha triunfado en Toronto y en los Gotham del cine independiente estadounidense.

Chloé Zhao estudió producción cinematográfica en Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, y gracias su debut como directora con la cinta Songs My Brothers Taught Me (2015) se ha posicionado como una de las directoras más importantes de la actualidad. Dos años después de su gran debut volvió a cautivar al cine independiente con "The Rider", otro western filmado en Pine Ridge.

Después de su victoria en los Globos de Oro, Zhao celebró el reconocimiento que esto supone para la comunidad nómada. "Si esto significa que más personas (...) ven a alguien que no vive en una casa tradicional, que vive un estilo de vida alternativo, y tal vez lo saluden y le digan hola, eso les alegrará el día", dijo Zhao a la AFP.

Sus orígenes

Nacida como Zhao Ting, la alcamada directora es hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica china, la cineasta se fue de China cuando era adolescente para asistir a un internado británico antes de terminar su educación en Los Ángeles y Nueva York, donde tuvo a Spike Lee como maestro.

El éxito de Zhao fue celebrado inicialmente en su país natal, donde los medios estatales la llamaron "el orgullo de China". Pero luego resurgió una entrevista de 2013 en la que supuestamente llamó a China "un lugar donde hay mentiras en todas partes", lo cual la volvió blanco de críticas. Algunos nacionalistas la han calificado de "traidora", una controversia que podría hacer peligrar el estreno de "Nomadland" de China.

La cineasta reside en Ojai, un pequeño pueblo rural de California a unos 150 km al noroeste de Los Ángeles, fuertemente impregnado de la cultura hippie. Vive allí con su pareja, un director de fotografía británico, y dos perros.

Actualmente Zhao se encuentra dirigiendo "Eternals", un filme de superhéroes que integran la serie de Marvel, protagonizada por celebridades como Angelina Jolie y Salma Hayek. En febrero también se anunció que Zhao estará al frente de una versión de "Drácula" en clave western de ciencia ficción futurista para los estudios Universal.