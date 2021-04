La actriz ha sido una de las protagonistas de la alfombra roja de los Premios Oscar al lucir un diseño creado en exclusiva para ella y con el que parecía un hada.

Si Laura Pausini nos dejaba con la boca abierta gracias a su soberbio vestido de alta costura de Valentino y Celeste nos maravillaba con su controvertido bolso en forma de corazón humano, la intérprete Regina King aparecía cual hada de un cuento con un vestido que nos ha hecho soñar con volar a destinos exóticos y con un punto mágico.

La actriz ha presumido de elegancia, estilo y 'savoir-faire' con un espectacular diseño cuyas alas no te dejarán indiferente y que es de Louis Vuitton. Porque de esta maravilla de creación nos negamos a decir que tiene mangas. No, tiene alas. Unas alas preciosas rematadas con perlas que crean un efecto óptico que alarga hasta el infinito la ya de por sí estupenda figura de Regina.

Quien también se ha decantado por un look de Louis Vuitton ha sido otra de las grandes protagonistas de la noche, Maria Bakalova. La joven búlgara de 24 años recorría cual novia la alfombra roja de Union Station con un precioso vestido blanco de escote en pico que también había sido diseñado por la sutil aguja de Louis Vuitton.

Sacha Baron Cohen puede ser la gran estrella de la "Borat 2", pero Maria Bakalova se ha convertido en la heroína de esta estridente comedia que se estrenó en España en Amazon Prime en octubre de 2020. En la cinta Bakalova interpreta a Tutar Sagdiyev, la oprimida hija de 15 años del periodista kazajo interpretado por Baron Cohen.

Se trata de una actuación revolucionaria para Bakalova, una actriz búlgara de 24 años cuyo trabajo previo en cine y televisión aún no le había brindado este tipo de aclamación por interpretar a una adolescente ingenua que no sabe que las mujeres pueden leer, conducir o masturbarse.

El impresionante estilo de Maria Bakalova, la sorpresa de los Oscar Ver 10 fotos

Lo cierto es que cuando mandó sus grabaciones para la convocatoria de la cinta, no sabía de qué proyecto se trataba. "Un amigo me contó que había una convocatoria abierta para una película de Hollywood y que al parecer se trataba de un personaje principal. Yo pensé que eso era imposible. Somos búlgaros, nadie va a darnos papeles principales. Pero igualmente envié mis autograbaciones y luego me llamaron para una prueba de pantalla en Londres. El proyecto era tan confidencial que pensé, ¿es esto realmente un proyecto? Me llegó a pasar por la cabeza que se trata de trata de personas. No tenía idea de que iba a encontrarme con Sacha, fue una sorpresa", revela.

