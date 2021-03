Ellas son las nominadas a Mejor actriz de reparto en los premios Oscar

Te contamos todo lo que necesitas saber de las actrices nominadas a Mejor actriz de reparto en la 93º entrega de los premios Oscar.

El matrimonio de estrellas formado por Priyanka Chopra y Nick Jonas fue el encargado dar a conocer las nominaciones de la 93º entrega de los premios Oscar. La ceremonia se celebrará el domingo 25 de abril en el teatro Dolby de Los Ángeles. Debido al Covid-19, este año se espera que la gala sea mixta, mitad presencial y mitad virtual como fue la de los Globos de Oro.

En la carrera por el Oscar a Mejor película encontramos a las cintas El padre, Judas y el mesías negro, Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los 7 de Chicago.

Y como ya te hemos contado todo lo que debes saber de las actrices nominadas a Mejor Actriz, ahora le toca el turno a las cinco estrellas que compiten por la estatuilla a Mejor actriz de reparto.

Maria Bakalova, por Borat 2

La actriz búlgara mostró interés en el mundo de las artes desde niña. Estudió teatro en la National School of the Arts, y luego continúo sus estudios en el Krastyo Sarafov National Academy of Theatre and Film Arts, en Sofía.

En sus últimos años en la academia de artes, Maria debutó con un breve papel en la cinta Xlla (2017), a las que siguieron papeles en cintas como Dream_Girl (2019) y The Father (2019). La actriz cobró notoriedad a nivel mundial cuando apareció en el papel de Tutar, hija del personaje principal en la aclamada comedia Borat Subsequent Moviefilm (2020), al lado de Sacha Baron Cohen.

Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural

La reconocida actriz estadounidense asistió al College of William & Mary donde se especializó en teatro y antropología. Durante muchos años fue actriz en Broadway y por su actuación en El mundo segun Garp junto a Robin Williams recibió una nominación al Oscar por Mejor actriz de reparto. Un año después, en 1983 volvió a estar nominada a Mejor actriz de reparto por su actuación en la comedia Reencuentro (1983). En 1987, Close actuó en la cinta Atracción fatal, junto a Michael Douglas y Anne Archer. Para este papel, también fue nominada para el premio de la Academia y el Globo de Oro como Mejor actriz.

Un año después protagonizó el drama ganador de oscares Relaciones peligrosas (1988) protagonizada junto a John Malkovich y Michelle Pfeiffer. Para este papel, fue nominada una vez más al Oscar y al BAFTA como Mejor actriz.

Y una vez más Glenn Close ha vuelto a ser nominada a Mejor actriz de reparto por su trabajo en Hillbilly, una elegía rural. En la cinta dirigida por Ron Howard y protagonizada por Amy Adams, Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins y Owen Asztalos, Close da vida a Mamaw, la abuela y mujer que crió a J.D. Vance, ex marine del sur de Ohio y estudiante de derecho, que tiene que volver a casa cuando se desata una crisis familiar.

Olivia Colman, por El padre

La actriz británica estudió en la Gresham’s School, en Holt, donde descubrió su pasión por la actuación a los 16 años. Es egresada del Bristol Old Vic Theatre School. Además de su fama como actriz de teatro, Olivia logró la popularidad gracias a su carrera en la televisión británica, en series como Bruiser, People Like Us, Gash, The time of your Life. Y con The Crown (2019) cosigió conquistar al mundo entero. También ha participado en cintas como La dama de hierro (2011), La visita del rey (2012), La langosta (2015), Asesinato en el Expreso de Oriente (2017), entre otras.

Colman consiguió el aplauso de la crítica gracias a su actuación en La favorita. Y esta año pelea por la estatatuilla a Mejor actriz de reparto, por su participación en El padre, película dirigida por Florian Zeller. La película cuenta la historia de Anthony, un hombre de ochenta años mordaz, travieso y que ha decidido vivir solo, rechazando cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Anne tendrá que buscar pronto a una persona antes de que se mude a París, mientras que la mente de su padre falla cada vez más.

Amanda Seyfried, por Mank

La actriz estadounidense estudió en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Desde los 11 años comenzó a participar en anuncios de televisión, y su debut lo hizo en As the World Turns, una de las telenovelas más famosas de Estados Unidos. En 2005, su carrera como actriz despegó gracias a su papel de adolescente en Chicas malas, junto a Rachel McAdams y Lindsay Lohan.

También participó en series como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, House y C.S.I. Su actuación más famosa en la pantalla chica, sin duda, fue en Veronica Mars como Lilly Kane, mejor amiga de Mars, interpretada por Kristen Bell.

La actriz continuó su carrera en tele con la serie de HBO, Big Love. Pero su consagración en el mundo del cine llegó en 2008 con la comedia musical Mamma Mia!, en la que encarna a la hija de Meryl Streep. Un año después protagoniza Chloe, donde comparte cartel con Julianne Moore y Liam Neeson. En 2010, protagoniza el drama romántico Querido John y la comedia romántica Cartas a Julieta. Un año más tarde encabeza el reparto de Caperucita Roja: ¿A quién tienes miedo?, una nueva versión del clásico cuento dirigida por la realizadora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke.

Hoy por hoy es una de las actrices más solicitadas y aplaudidas gracias a su actuación en Mank, dirigida por David Fincher.

Yuh-Jung Young, por Minari

La actriz surcoreana tiene más de 40 años de trayectoria tanto en el cine como en la televisión; sin embargo, es más conocida por ser la protagonista de Woman of Fire (1971), The Housemaid (2010), The Taste of Money (2012) y The Bacchus Lady (2016). Este año además, está lista para disputar el Oscar a Mejor actriz de reparto gracias a su actuación en la cinta Minari. La película sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano.