La cantante británica Celeste apostó por un total look de Gucci para acudir a los Premios Oscar, aunque el auténtico protagonista del conjunto fue el bolso de Gucci.

PILUCA SANTOS

Si Laura Pausini era pura sencillez con un Valentino Couture negro de tafetán con volumen en la falda y escote Bardot, la cantante británica Celeste se ha propuesto ser el centro de todas las miradas en su paso por la 93 edición de los Premios Oscar, que se han entregado la noche del 25 de abril en Los Angeles -en la madrugada del 26 de abril, en hora española-. Celeste ha escogido un total look de Gucci, pero lo realmente llamativo de su conjunto ha sido el bolso con el que lo ha combinado.

Nominada a Mejor Canción Original por 'Hear My Voice' que compuso para la película 'El juicio de los 7 de Chicago', Celeste pisó la alfombra con un vestido con falda negra y cuerpo con mangas abullonadas con flecos que dibujaba figuras romboides en negro y rojo y cuello Peter Pan. Pero, ojo, que no fue la única referencia a Disney que vimos en su look porque el bolso en forma de corazón humano nos recuerda al deseo de la malvada de Blancanieves que soñaba con tener el corazón de la joven. ¿Casualidad? No lo creemos. Todo muy cinematográfico.

El bolso más inesperado y controvertido de la alfombra roja de los Premios Oscar es una creación de Alessandro Michele para Gucci que pertenece de la colección Aria. Cien años después de la fundación de Gucci, Alessandro Michele reflexiona sobre su visión personal de la mitología de la firma y sorprendió con el diseño que hoy Celeste luce en la ‘red carpet’.

Con forma de corazón humano, el bolso de mano de la cantante está cuajado de cristales rojos y morados. Sin lugar a dudas, una de las joyas en bolso de 'clutch' más bonitas que hemos visto pasear por la alfombra roja de la 93 edición de los Premios Oscar.

De Gucci también iba Vanessa Kirby, que apostó por un vestido cut out, una de las tendencias más potentes de la temporada primavera-verano 2021 y que ya, incluso, está triunfando en las firmas 'low cost'.

