Premios Oscar 2021: Glenn Close, Annette Bening y Sigourney Weaver, eternas nominadas (nunca ganadoras)

Aunque no lo creas son muchas las actrices que, a pesar de ser nominadas por su brillante carrera, profesionalidad y experiencia no han logrado alcanzar nunca el Oscar. Sin embargo, son todo un ejemplo de competitividad al demostrar que, aunque todos lo merecen solo uno es el ganador. ¡Lo importante siempre es participar!

Cada nueva edición de los Premios Oscar esperamos resolver con detalle los premiados de la edición, sin embargo, se nos olvida que son muchos los que a pesar de ser nominados, y con ello, claros ganadores, no todos pueden hacerse con la estatuilla.

Y hablando de los Oscar…¡Qué poco queda para disfrutar de la gran noche del cine! Los Premios Oscar, que se celebrarán el próximo 25 de abril, nos tienen completamente pendientes de todas las novedades que se van sucediendo. Aunque sabemos que esta 93 edición de los Premios Oscar será diferente, es cierto que nuestras ganas por conocer a los premiados aumentan con el paso de los días. Pero, si de algo nos olvidamos a lo largo de la historia es que, a pesar de que hay actrices que son eternas nominadas por su experiencia y profesionalidad y, con ello, claras vencedoras, no todas pueden ganar y se quedan en el camino de rozar la estatuilla.

Glenn Close, Annette Bening y Sigourney Weaver, son el claro ejemplo de que, a pesar de ser eternas nominadas y no alcanzar la victoria, han demostrado la importancia de participar y saborear la experiencia adquirida a lo largo del camino. En todo lo que no sabías y debes saber hacemos referencia a las actrices que son eternas nominadas con una experiencia deslumbrante, pero aunque no lo creas, nunca han ganado un Oscar.

Glenn Close

La actriz ha sido nominada, ni más ni menos que ocho veces a lo largo de la historia, por su papel en películas como 'El mundo según Garp', 'Atracción fatal' o 'El natural', entre otras. Sin embargo, y a pesar de tener una larga trayectoria profesional, la actriz no se ha llevado finalmente la estatuilla. En esta edición, la actriz es nominada a Mejor actriz de reparto por su papel en 'Hillbilly Elegy' que, al igual que Vanessa Kirby lucharán por la victoria en la misma categoría.

Annette Bening

Ha estado nominada en cuatro ocasiones por su papel en 'The Griffers' en 1990, 'American Beauty' y 'Being Julia'. ¿Su última nominación? En el año 2011, por su papel en 'The Kids Are All Right'. ¿Qué sucedió? Ese año se llevó el Oscar Nathalie Portman.

Sigourney Weaver

A pesar de sus inolvidables papeles en 'Aliens', 'Gorillas in the Mist' y 'Working Girl', así como sus tres nominaciones al Oscar, no ha conseguido aún alcanzar la estatuilla.

La ceremonia de los Premios Oscar trata de homenajear y reconocer el trabajo desempeñado en cada uno de los 'films'. Y es cierto que, aunque muchas actrices han sido nominadas en sucesivas ocasiones, muchas de ellas no han alzado nunca el premio y nos han demostrado que, realmente, lo importante es la experiencia que han adquirido, el prestigio y el reconocimiento propio profesional.

Hemos de recordar que todos, simplemente por ser nominados merecen ganar y son válidos para el puesto más deseado del mundo del cine, sin embargo, la estatuilla es solo un símbolo y nuestras nominadas eternas eso lo tienen muy interiorizado.

Si amas el mundo del cine seguro que estarás al tanto de las películas nominadas, habrás hecho tus apuestas y tendrás controlado hasta quiénes son las actrices nominadas a Mejor actriz de reparto en los Premios Oscar.