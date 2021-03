Acaba de ganar el Globo de Oro a la Mejor Canción Original y es favorita para arrasar en Hollywood, después de que Sophia Loren la eligiera para poner música a su última película, dirigida por su hijo.

Ester Aguado

Hablar con Laura Pausini es una fiesta. Esta italiana es pura energía... de la buena. Acaba de cumplir 28 años en la música -con 18 ganó el Festival de San Remo y Warner Music le hizo su primer contrato- y sigue con las mismas ganas que el primer día. Bueno, ahora con el mejor subidón de toda su carrera, después de haber ganado el Globo de Oro y optar como favorita a los Oscar (25 de abril). Contactamos por teléfono con ella en Roma, donde vive con su chico, Paolo y con su hija de 8 años, Paola. Desde las nominaciones, dedica todas las tarde y parte de la madrugada a atender a los periodistas de todo el mundo. Pausini ha trabajado por sus sueños desde que tiene 12 años y, a los 46, aun le quedan muchos por cumplir.

Confiesa, ¿qué te hizo más ilusión, ganar el Globo de Oro o ser nominada a los Oscar? ¿Quizás el primero por la sorpresa y por el hecho de estar con tus padres cuando lo recibiste?

Uff... ¡qué difícil pregunta! La verdad que no lo sé... Son dos cosas tan gigantes que no puedo dar más importancia a una que a la otra. Desde luego, mis sueños nunca fueron tan grandes como para llegar a pensar en un Oscar.

No sé si conoces a las otras canciones originales con las que compites, ¿tienes alguna favorita?

Conozco todas las otras canciones y son todas muy especiales, pero me gusta mucho H.E.R and TIARA THOMAS, 'Fight for you', de la película 'Judas & The Black Messias'.

¿Vas a poder viajar a Los Ángeles? El Globo de Oro lo recibiste en casa de tus padres, en Faenza (Bolonia)....

Yo quiero volar a Los Ángeles, quiero estar ahí viviéndolo, pero haré lo que manden.

¿Y ya tienes discurso de agradecimiento?

Yo nunca espero nada, así llevo mejor las cosas. Pero adelanto mi discurso para dedicar este momento a mi padre -cantante, teclista, acordeonista y bajista de un piano-bar, con el que empezó a hacer música a los ocho años-. Yo quería ser una cantante de piano-bar porque no había muchas mujeres que se dedicaran a eso. Pero él me decía que era un sueño pequeño y que no tenía que soñar pequeño.

Es sorprendente que siendo una intérprete italiana, con una canción de una película italiana, en España sintamos tu triunfo como si fuera nuestro. ¿Por qué crees que te queremos tanto?

Con total sinceridad, me conmueve inmensamente. Italia sabe cuánto orgullo siento por haber nacido aquí, pero desde hace 28 años, cuando empezó mi carrera, los italianos saben también que estoy hecha de pedacitos de otras naciones. Lo que soy como mujer y como artista es una suma de colores de banderas diferentes que me han adoptado. Y creo que esa sensación pocas personas en el mundo puedan entenderla de una manera tan profunda. Por eso me emociona tanto. ¡España, te quiero mucho!

Querías ponerte a crear tu nuevo disco, pero con esta locuras vas a tener que retrasarlo. ¿Cuántas entrevistas puedes llegar a hacer en un día?

Mi disco está un poquito en 'stand by' ahora mismo... porque, como justamente me dices tú, estoy haciendo siempre muchas entrevistas, especialmente de noche a causa del horario con el continente americano, y precisamente yo la noche la uso siempre como mi mejor amiga a la hora de componer. Ayer sumé 13 horas seguidas de entrevistas, pero estoy acostumbrada a eso desde mi primer disco, a los 18 años y no me molesta, al contrario... ¡Amo a hacer entrevistas!

Durante la pandemia, te bloqueaste y no pudiste componer...

Sí, la Covid me paralizó, con tanta gente muriendo y pasándolo mal. De hecho, sólo pude trabajar en la canción que ahora se está llevando los premios 'Io, Sì', el tema principal de la película "La vida por delante". Me llegó en inglés y me pidieron que la adaptara al italiano y me costó tanto esfuerzo... Es la única canción de toda mi carrera que he tardado dos meses en acabar. Pero me encantó trabajar en equipo y, por primera vez en mi vida, que alguien me dirigiera: Edouardo Ponti, el realizador del film e hijo de Sophia Loren. Fue toda una aventura. Después de tantos años de trabajo, las cosas nuevas te llenan, aunque no te lleves el premio.

Con esa fuerza que irradias siempre, ¿que consejo le darías a las mujeres que te tienen como referente?

Creo que cuando lo que haces lo haces desde la verdad, desde el compromiso y desde la pasión, toda persona encuentra su fuerza. Yo animo a todas las mujeres a no tener miedo, a hacerse sentir desde su verdad, con todo su compromiso y con toda su pasión. ¡El resto llegará sólo!