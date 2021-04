El vestido con el que Zendaya demuestra (una vez más) ser la mejor embajadora de la moda española

Zendaya incorporado a su armario un diseño de color verde de Pertegaz con el que confirma su pasión por el 'made in Spain'.

María Aguirre

Apenas unas horas después de que se anunciase su participación en la esperada secuela de la película 'Space Jam' que llevará por títutulo 'A new legacy' -será, ni más ni menos, que la encargada de poner voz al personaje de Lola Bunny en la versión original-, Zendaya ha vuelto a ser noticia aunque esta vez por razones puramente estilísticas.

La actriz es desde hace mucho tiempo todo un referente en la moda: acaba de ser elegida imagen de Valentino-, no hay alfombra roja en la que no destaque ni tendencia que no incorpore con éxito en su armario, y look que comparte en su perfil de Instagram, look que automáticamente se convierte en viral. Esto último es justo lo que acaba de suceder con la instantánea que ha publicado recientemente en su seguida cuenta en las redes sociales.

Y con un interés aún mayor para nosotras ya que no se trata de uno cualquiera, sino de uno que nos ha resultado muy familiar según ha aparecido en nuestro timeline.

Esta vez la imagen de la protagonista de 'Euphoria' que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas es una en la que aparece con un estilismo que lleva sello español y eso, claro, no puede más que llenarnos de orgullo.

Detrás de este minivestido tipo blazer brillante en color verde con llamativa botonadura dorada, con top de cuello alto debajo y los zapatos de tacón con purpurina a juego está Pertegaz, una de las firmas favoritas de la reina Letizia.

En concreto, la autoría es del equipo del diseñador Jorge Vázquez que es quien asumió la dirección creativa de la histórica marca hace más de un año cuando presentó su primera colección en el marco de la Semana de la Moda de Madrid en la que figuran conjuntos como el verde esmeralda que acaba de lucir casi de manera literal la intérprete.

Esta elección de Zendaya puede sorprender a más de uno pero la realidad es que no debería hacerlo tanto porque no hace más que confirmar su idilio con el 'made in Spain' ya que, si hacemos un repaso por su idilio con la moda de nuestro país, comprobaremos que viene de lejos al ser muchas las veces en las que ha apostado por ella en sus distintas apariciones.

María Escote, Teresa Helbig, Del Pozo y The 2nd Skin Co son solo algunos de los nombres propios que han tenido la suerte de poder vestir a la premiada artista, y estamos seguras de que habrá muchas más incorporaciones a esta sonada lista.

El primer desfile de Jorge Vázquez al frente de Pertegaz eleva la Semana de la Moda de Madrid Ver 46 fotos

x