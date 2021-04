Sus nombres no son conocidos por el gran público, pero María Bakalova, Yuh-Jung Youn, Emerald Fennell y Chloé Zhao podrían ganar la estatuilla este 25 de abril y marcar un antes y un después para las mujeres en la historia de los Oscar.

CARMEN RAYA

A pocas horas para que dé comienzo la gala de los premios Oscar, desde Woman queremos rendir homenaje a cuatro mujeres que, aunque no se lleven la estatuilla a casa, serán recordadas por haber marcado un punto de inflexión en la historia de estos prestigiosos galardones.

María Bakalova, Yuh-Jung Youn, Emerald Fennell y Chloé Zhao son cuatro nombres que (casi) nadie había escuchado pronunciar hasta que la Academia de Cine decidió poner su talento sobre la mesa en el que sin duda es uno de los mayores reconocimientos a nivel mundial al que puede aspirar cualquier persona que se dedique al mundo del cine.

Unos premios que año tras año están intentando ser más inclusivos y cuyas nominaciones ya fueron toda una declaración de intenciones con la que sus miembros no quieren volver a cometer errores del pasado. De ahí que la nominación a Mejor Dirección de Emerald Fennell y Chloé Zhao fuese todo un 'golpe sobre la mesa'.

Porque aunque parezca difícil de creer solo una mujer (Kathryn Bigelow por 'The Hurt Locker') se ha alzado con la estatuilla de mejor directora en la historia de los premios Oscar y de ese momento ya han pasado 11 años. Es más, solo siete mujeres desde la creación de dichos galardones han sido nominadas en esta categoría.

Aunque Emerald Fennell (a quien conoces por dar vida a Camilla Parker-Bowles en 'The Crown') ha obtenido la nominación por su buen hacer como directora en la película 'Una mujer prometedora' (cuya protagonista es la maravillosa Carey Mulligan quien también podría llevar el premio a Mejor Actriz Protagonista), todo parece indicar que si el Oscar a Mejor Dirección tiene dueña femenina, esta será Chloé Zhao por 'Nomadland': ¿el motivo?

Chloé ya se alzó el pasado mes de febrero con el Globo de Oro a mejor directora convirtiéndose así en la segunda mujer (tras Kathryn Bigelow) y la primera de ascendencia asiática en conseguirlo. Todo un hito que la sitúa en todas las apuestas como la absoluta ganadora del Oscar a Mejor Dirección.

Pero al otro lado de la cámara también podrían dar la sorpresa las actrices María Bakalova y Yuh-Jung Youn quienes compiten por el Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. La primera, búlgara y con solo 24 años, se ha ganado su nominación al dar vida a la hija adolescente de Borat (Sacha Baron Cohen) en el falso documental 'Borat Subsequent Moviefilm'.

Un sueño hecho realidad que parecía imposible por el solo hecho de ser de Europa del Este. Así mismo lo explicaba ella durante una entrevista en 'The New York Times'.

"Un amigo me contó que había una convocatoria abierta para una película de Hollywood y que al parecer se trataba de un personaje principal. Yo pensé que eso era imposible. Somos búlgaros, nadie va a darnos papeles principales. Pero igualmente envié mis autograbaciones y luego me llamaron para una prueba de pantalla en Londres. El proyecto era tan confidencial que pensé, ¿es esto realmente un proyecto? Me llegó a pasar por la cabeza que se trata de trata de personas. No tenía idea de que iba a encontrarme con Sacha, fue una sorpresa", confesaba.

Y por último, aunque no por ello menos importante, Yuh-Jung Youn, toda una actriz consagrada en su país, Corea del Sur, pero que se ha convertido con esta nominación a Mejor Actriz de Reparto por su brillante papel en la cinta 'Minari', en la primera surcoreana que la recibe. Todo un hito que en su país ya han celebrado por todo lo alto y que espera, como el resto de sus compañeras a hacer historia en las colinas de Hollywood.