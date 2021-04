La Academia de Cine manda un comunicado a todos los nominados donde explica las normas estilísticas que deben seguir para asistir a los Premios Oscar.

Nada de pijama, ni looks 'sporty'. Así de tajante se ha mostrado la organización de los Premios Oscar al anunciar una de las normas que deberán cumplirse en esta edición especial. La 93 edición de los Premios Oscar será diferente y especial a la de otros años debido a las restricciones provocadas por el coronavirus, sin embargo, la Academia de Cine ha mandado un comunicado a todos sus asistentes para avisar del estricto 'dress code' que se debe seguir para disfrutar de la gran noche del cine.

No es para nada extraño, después de conocer este mundo virtual, teletrabajo y videollamadas que, nuestra forma de vestir ha cambiado. Y no solo en ese campo, sino que las diferentes galas y premios que se han ido sucediendo a lo largo de este año hemos comprobado que, el salir en pijama de gala para recoger un premio desde casa, ya no es para nada extraño.

Los Globos de Oro fue el claro ejemplo de un cambio. La alfombra roja fue virtual y muchos de los nominados a los premios saludaron desde sus casas a través de la gran pantalla luciendo prendas 'comfy' o, incluso, pijamas.

Pues bien, la Academia de Cine de Hollywood a pocos días de la ceremonia ha querido dejar algo claro a todos sus asistentes, no habrá presencia de videollamadas y, por supuesto, nada de chándal, pijama, prendas 'comfy', ni estilismos de andar por casa.

Con esto, la Academia de Cine ha querido recalcar que pretende llevar a cabo una gala presencial dentro de la "nueva normalidad", con componentes especiales, aforo reducido y todas las medidas de seguridad necesarias. Junto a esto, se quiere dejar claro el código de estilismo, ya que el prestigio de los Oscar, su lujo y la gran alfombra roja no aspiran a perder su esencia en cuanto a moda se refiere.

Los Premios Oscar 2021 buscarán una "fusión inspiradora y aspiracional" donde la elegancia y la formalidad prevalezca sobre todas las cosas para que, la alfombra roja más famosa del mundo, nunca deje de mostrar ese brillo tan especial que la caracteriza, y en el que las estrellas de cine muestran sus mejores propuestas 'fashion'.

La alfombra roja más famosa acogerá lo mejor del mundo del cine, bajo estilismo dignos de alfombra y una ceremonia especial que hará historia por su carácter inclusivo.