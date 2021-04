La intérprete ha asistido a la gala de los Oscars 2021 para entregar el premio a la Mejor Actriz del año (que finalmente ha recaído sobre Frances McDormand por la película 'Nomadland') y ha brillado con un diseño rosa palabra de honor firmado por Giorgio Armani.

SILVIA VÁZQUEZ

No estaba nominada en esta edición, sin embargo Renée Zellweger se ha colado en todas las listas de las mejores vestidas de los Premios Oscar 2021. Y no es para menos: su vestido rosa con escote palabra de honor, una abertura central de escándalo y detalles brillantes de pedrería que enmarcan la silueta ha sido uno de los estilismos más comentados de la gala.

Cuando se cumplen 20 años del estreno de 'Bridget Jones' (probablemente el personaje más importante de toda su carrera) y tan solo un año después de conseguir ella misma el Oscar a Mejor Actriz (el segundo de su trayectoria) por su papel en la película 'Judy'; la intérprete ha participado en la ceremonia de estos 93 Premios Oscar para entregar el galardón de Mejor Actriz Protagonista del año; un reconocimiento que se ha llevado a casa Frances McDormand por 'Nomadland' (la gran ganadora de la noche).

Los mejores looks de los Premios Oscar 2021: así se han vestido las famosas para la gala más atípica, pero no menos glamurosa Ver 32 fotos

Para la ocasión, Renée Zellweger ha vuelto a confiar en Giorgio Armani, la misma firma que creó su impresionante vestido blanco del año pasado (el cual, curiosamente, era muy similar al que llevó Paz Vega en los Goya 2020 del cual, a día de hoy, se desconoce el autor).

Esta vez la de Texas se ha decantado por un look de color rosa y, aunque no ha pasado por el 'photocall', ha brillado sobre el escenario del Dolby Theatre de Hollywood y se ha ganado el aplauso de las redes sociales. Los detalles a destacar de su look son el favorecedor escote palabra de honor, la abertura central de escándalo y la silueta entallada del vestido que enmarca la figura de la actriz. Impecable.

En cuanto a sus elecciones de belleza, llama la atención el peinado, ya que ha lucido su melena de corte 'bob' con un elevado tupé que dejaba su rostro totalmente despejado, y su maquillaje de piel jugosa e impecable sobre la que destacan las pestañas, negras y tupidas, y los labios rosados, a juego con el tono del vestido.

Los mejores looks de los Premios Oscar 2021: así se han vestido las famosas para la gala más atípica, pero no menos glamurosa Ver 32 fotos

Más noticias sobre los Premios Oscar…

El maquillador español que se ha llevado el Oscar a Mejor Maquillaje por ‘La madre del blues’

Margot Robbie brilla de Chanel en los Premios Oscar, aunque cuando la veas será en lo que menos te fijes

Regina King deslumbra con un vestido con 'alas mariposa' y escote de vértigo, de Louis Vuitton, en los Premios Oscar

Amanda Seyfried pisa la alfombra roja de los Premios Oscar convertida en un cisne rojo

Carey Mulligan causa furor con su dos piezas 'oro líquido' de Valentino en los premios Oscar (que parece tener vida propia)

Vanessa Kirby demuestra que el color rosa y el 'cut out' son aptos para la alfombra roja de los Premios Oscar

Laura Pausini, impresionante de negro Valentino y pendientes esmeralda.

Celeste luce el bolso más inesperado y controvertido de la alfombra roja de los Premios Oscar con forma de corazón humano

Glenn Close, Annette Bening y Sigourney Weaver, eternas nominadas (nunca ganadoras)

¿Cómo será la ceremonia de los premios Oscar 2021?

Estos serán los presentadores de los Premios Oscar 2021.

No veremos ‘glam zoom’ en los Premios Oscar de este año, ¿por qué?

Los mejores vestidos de la historia de los Premios Oscar

Todas las españolas que han brillado en los Premios Oscar

Las nominaciones a los Oscar 2021 hacen historia por su carácter inclusivo

¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2021?

Así es Carey Mulligan, la favorita de los Premios Oscar

Todo lo que no sabías (y debes saber) de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz

Ellas son las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar

Emerald Fennell podría ser la segunda mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección

Cuatro mujeres que podrían hacer historia en los premios Oscar 2021

Hablamos con Laura Pausini sobre su nominación al Oscar