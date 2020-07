Los mejores 'looks' de la reina Letizia en su gira por España

Madrid

Los reyes de España acudieron al museo del Prado en Madrid para presidir la presentación de la campaña 'Spain for Sure'. Allí la reina Letizia nos ha sorprendido rescatando de su armario un vestido rojo de manga larga que todavía no había estrenado, pero que pertenece a la colección otoño-invierno 2018/2019 de Massimo Dutti y que formaba parte de una Limited Collection. Un diseño que ha apostado por combinar con unos salones destalonados de CH Carolina Herrera, rojos y de ante.