La chaqueta de punto se convierte esta primavera en tu nuevo abrigo y Amelia Bono ha encontrado en Zara el cárdigan lila más favorecedor que parece de lujo por menos de 30 euros.

Cecilia Franco

A estas alturas ya estarás al tanto del gran protagonismo de los cárdigan durante la pasada temporada. Esa chaquetita de punto tan adorable, que también conocerás por el nombre de rebeca, ahora es el nuevo abrigo de la primavera y, Amelia Bono ha encontrado en Zara la chaqueta lila más tierna y favorecedora de la primavera. Este diseño te avisamos que te va a convencer, y mucho.

Es cierto que, Amelia Bono desde hace un tiempo lleva inspirándonos con looks veraniegos. Tanto que, hasta nos ha dado algunas pistas de las tendencias en moda baño 2021. Nos ha dejado claro que los bikinis minimalistas serán los claros ganadores y los bañadores 'total black' los más favorecedores. Sí, puede que sea un poco pronto para pensar en moda baño, pero hay que ser previsora y utilizar el truco de Mery Turiel para llevarlos ya.

Las ganas que tenemos de verano se nota en el ambiente, en el 'street style' y en Instagram. Porque Amelia Bono ya ha hecho su cambio de armario e Instagram lo refleja. Nos ha conquistado con el vestido perfecto para una noche de verano y ha encontrado el vestido camisero que no es como los demás.

Pero amigas, seamos realistas. Hay días tan tan fresquitos que es inevitable no coger una 'chaquetilla'. Sobre todo a primera hora de la mañana, un cárdigan puede ser tu mejor aliado porque no pasarás frío y, además, podrás llevar un look a capas, por si a lo largo del día suben las temperaturas, sin necesidad de llevar mucho volumen de ropa contigo. ¿Quieres renovar tus cárdigan esta primavera? Únete al 'fashion tip' de la estilista Erea Louro.

Y hablando del cárdigan. Esta primavera Sara Carbonero ya nos enamoró con un diseño de colores, pero ahora cuando veas el de Amelia Bono, reina por excelencia de la chaqueta de punto, definitivamente sentirás un 'flechazo' por esta prenda.

Se trata de un diseño en tono lila, por lo que de primeras no puede ser más favorecedor. De corte abullonado, detalles calados combinados y botones joya que hacen que la prenda se eleve a otro nivel. ¿Dónde lo podrás encontrar? Pues, ni más ni menos que, en su tienda 'low cost' favorita: Zara (29,95 €).

Ella ha combinado este diseño con unos jeans rectos, cuñas y el bolso capazo que te hará soñar con la cercanía de la temporada estival. ¡'Lookazo' de entretiempo a la vista!