La actriz y diseñadora Vicky Martín Berrocal ha logrado dar con el cárdigan de Mango más 'chic' de la temporada que elevará cualquiera de tus looks diarios.

Cecilia Franco

La época de entretiempo mantiene de forma prolongada nuestro armario en un auténtico caos. Días en los que los jerséis más gorditos se vuelven nuestros mejores amigos, y otros días en los que parece que el verano ya ha llegado a nuestra vida. Y, ¿por qué no encontrar un término medio? Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Mango el cárdigan joya perfecto para el entretiempo con una propuesta de lo más 'comfy chic'.

Amigas, reconocemos que esta revolución de armario nos motiva a no complicarnos la vida y optar por básicos de armario sin olvidar ese toque 'chic'. Pues bien, si lo que buscas es LA prenda estrella que te salvará del entretiempo con estilo es: el cárdigan.

Y, si no, que se lo digan a Vicky Martín Berrocal. La actriz y diseñadora no solo es adicta a los cambios de look constante en clave 'beauty', a principios de año apostó por el tono rubio, y por si fuera poco, ahora vuelve al flequillo.

Pero a lo que íbamos, ella como buena 'fashionista' da con verdaderas joyitas 'fashion' de lo más favorecedoras. En Mango encontró el mono más 'top' de la temporada y, ahora en la misma firma encuentra el cárdigan más elegante que elevará hasta el look más básico.

¿Por qué lo decimos? Porque ella misma ha comprobado que con un pantalón básico negro de tipo traje, camiseta básica beige de manga corta y zapatillas Veja ha logrado conseguir un 'lookazo' a un nivel 'street style'.

Como veníamos diciendo, el truco para elevar su look lo ha encontrado en el cárdigan de Mango (39,99 €) en tono beige. Un diseño de corte largo y tejido 'tweed' que da ese aire sofisticado a cualquier combinación. ¿Lo mejor? Está en los pequeños detalles, porque si nos fijamos en el detalle de los bolsillos junto a los botones perlados hace que el cárdigan de Mango se haya convertido en nuestro nuevo fichaje. ¡Apuntado en nuestra 'wishlist'!

En los días más fresquitos apuesta por combinar una manga corta con un cárdigan, de esta manera si aprieta el sol a media mañana irás cómoda con la manga corta, y si hace fresco el cárdigan además de favorecedor te mantendrá en la temperatura perfecta.