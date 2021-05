Los bolsos tipo capazo son un clásico que siempre protagoniza nuestros looks de verano. Una temporada más, tiendas 'lowcost' como Zara o Mango, entre otras, lanzan nuevas propuestas con la esencia más rústica de este complemento.

Cecilia Franco

Si hay un complemento que tenga el auténtico sabor a verano, ese es el capazo. El típico bolsito cestita mimbre que ha ido creciendo contigo de generación en generación vuelve este verano para que confíes en los clásicos eternos. Porque estos capazos se convertirán en todo recuerdos con olor a mar y sal.

Todo va más allá de las tendencias. Seguro que hay prendas o complementos que son puros recuerdos, que solo con verlos te teletransportan mágicamente a aquel lugar, aquel olor, a tu infancia…¿Te suena? Hablamos de los capazos, o las típicas cestitas para ir al campo o a la playa a merendar que llevaba tu madre cuando eras pequeña.

Un bolso que perdura en el tiempo y arrasa allá por donde pasa. Aunque esta temporada los bolsos mini en los que cabe el móvil y la cartera se han posicionado como los más solicitados, es cierto que la belleza y el toque rústico de un capazo es indiscutible.

Este verano Zara ha convertido la toalla en un bolso de playa para mantener tus pertenencias a salvo, y pese a todo, si observas detenidamente, los capazos protagonizan todos los escaparates de nuestras tiendas favoritas. Como buena 'fashionista' tienes captadas todas las novedades y te has enamorado hasta de los portaflores de Zara, pero los bolsos vintage y clásicos siempre tienen un hueco en nuestro corazón.

Los capazos son ese tipo de bolsos todoterreno que te acompañan cada verano y como tal, los puedes encontrar en cientos de formas, colores y detalles. En tonos más oscuros, de mano, de correa larga, con detalles de colores, con flecos, personalizados… La variedad es infinita y cada uno de ellos más bonito que el anterior.

Si eres de las que aún no te has hecho nunca con un capazo, o simplemente quieres renovar tus capazos de pasadas temporadas, te traemos lo último en capazos de nuestras tiendas favoritas 'low cost' para que no tengas excusas. Este verano los capazos serán tu máxima y la razón que reconvertirá cualquiera de tus looks más veraniegos. ¿Aún no lo tienes? Hacemos una selección de los 10 capazos que provocarán en ti ese amor a primera vista.