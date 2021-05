El vestido camisero de Zara de Amelia Bono que no es como los demás

Con detalles cut out y una clara ausencia de botones, es uno de esos vestidos por los que seguro te preguntarán cuando lo lleves puestos.

Julia García

Amelia Bono y Zara viven un idilio especial. Ambas están hechas la una para la otra porque las creaciones más originales de la firma gallega tienen en la empresaria a la mejor modelo.

Hay múltiples pruebas de ello; la penúltima, hace unos días, cuando lució una falda estampado superversátil, y la última, hace unas horas. Y es que Amelia ha aprovechado una escapada a la playa para lucir un vestido camisero de la joya de la corona de Inditex que no es como los demás.

La prenda no puede ser más llamativa. Tanto que es el típico look por el que te preguntarán en cuanto te lo vea esta primavera. Se trata de un minivestido que gracias a los detalles cut out de la cintura parece un dos piezas a juego, pero en realidad es una única prenda, unida ligeramente en el estómago.

En color beige, uno de los tonos inspirados en la naturaleza que más estamos viendo en las tendencias de este comienzo de la temporada cálida, el vestido es original no solo por el corte, sino también por detalles como la ausencia de botones y por el juego de pliegues de esta última aprovechando su diseño cruzado, que contrasta con la falda, totalmente lisa.

A esto hay que añadir el ligero recuerdo de la parte superior del vestido a las camisas de estilo sahariano, tanto por el color como el gran bolsillo delantero con el que está diseñada. Las mangas, cortas pero desproporcionadas en cuanto al ancho en relación al resto del vestido, aportan el detalle definitivo para convertir a este vestido de Zara en una pieza diferente a todo lo que hemos visto en la presente temporada.

Amelia Bono lo ha combinado con unas botas de piel y numerosas joyas doradas, marca de la casa, pero es un perfecto para permanecer en primera línea del armario durante el verano porque funciona igual de bien con cualquier calzado propio de los meses de calor. Ya sean cuñas o sandalias, planas, con plataforma o de tacón. Sin ir más lejos, Zara propone llevarlo con unas sandalias de tiras y tacón medio.

Y a todo esto, hay que sumar una variable más a la lista de pros del vestido, su precio, ya que está a la venta por 39,95 euros, un precio irresistible para un vestido con tantas virtudes.

En definitiva, una demostración más de que Amelia Bono sabe fichar como muy pocas celebrities los tesoros que Zara esconde en sus ya de por sí sobresalientes colecciones.