La instagrammer madrileña Mery Turiel nos lanza un nuevo truco para estrenar ya el bañador de estampado 'tie-dye' de Pull & Bear que causará sensación este verano.

Cecilia Franco

Ya se respira ese 'mood' verano y son muchas las celebrities e influencers que nos animan, desde hace un tiempo, a hacer ese temeroso cambio de armario y, aunque parezca pronto, a investigar tendencias en moda baño. Sí, saca tu colección de bañadores, porque Mery Turiel nos demuestra con un diseño de Pull & Bear (que por cierto, vas a querer incluir a tu colección), que los bañadores los llevarás desde YA.

La fiebre veraniega a través de Instagram ya ha dado el pistoletazo de salida. Y, si no, que se lo digan a Mery Turiel. Su Instagram se ha convertido en nuestro punto de inspiración en tendencias de nueva temporada y, como ya esperábamos, no ha tardado mucho en sacar de su armario novedades en moda baño.

-Mery Turiel tiene el vestido amarillo de Pronovias con el que ser la invitada 'Disney' de una boda.

-Estos vaqueros de Zara (en color crudo y con estampado de florecitas) que ya han enamorado a Instagram serán el primer 'agotado' de la primavera.

La instagrammer no deja de crearnos necesidades. Encontró en Oysho el minivestido que no te quitarás en todo el verano y, aunque aún haga un poco de fresco, nos ha hecho soñar ya con esta calurosa estación del año. Tanto que, no solo está al tanto de todas las novedades en bikinis y bañadores, sino que nos ha dado los trucos para que el bikini triángulo de Calzedonia que arrasa entre las influencers haga 'escotazo'.

Las ideas 'swim wear' de la madrileña no dejan de sorprendernos.Y es que hemos de reconocer que ha encontrado verdaderos tesoros, como el diseño que juega con fruncidos y texturas, o el bikini cuya parte superior tiene efecto 'push-up' inspirado en el estampado 'tie-dye'. ¿Pueden ser más favorecedores?

Y hablando de 'tie-dye'. Si pensábamos que Mery Turiel ya había agotado sus ideas, en cuanto a moda baño, viene a sorprendernos con un diseño que incluimos a nuestra lista 'fav' de bikinis y bañadores de Oysho. ¿Te apuntas al primer chapuzón del año con estilo?

Pues bien, en esta ocasión la influencer nos ha enamorado con un bañador de Pull & Bear (25,99 €). Un diseño bicolor de estampado 'tie-dye' que combina el rosa y el naranja, con detalles fruncidos a los laterales, escote en V y tirantes largos lo que hace que la espalda quede al descubierto.

10 bikinis y bañadores de Oysho para el primer chapuzón del año Ver 10 fotos

Un bañador minimalista con un corte muy favorecedor que nos encanta aún más porque Mery Turiel lo ha llevado con jeans. Lo que significa que… ¡Lo podemos llevar desde ya como si se tratara de un body! ¿Te animas a incluir tus bañadores favoritos en tus looks diarios?