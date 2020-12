Horóscopo Piscis 2021: "Este año será para ti un año de transición"

Woman.es

Amor

Amiga Piscis: 2.021 será para ti un año de transición. Es decir, será un año en el que curarás heridas y te estabilizarás mientras caminas hacia un 2.022 en el que sí te aguardan las mayores satisfacciones de tu vida. No obstante, en 2.021 tu profunda intuición te pondrá a prueba para acertar aceptando o rechazando (según convenga más a tu vida). Si ya no estás enamorada de tu pareja, pero os lleváis bien, tu espiritualidad te conducirá a convertiros en grandes amigos antes de que, en 2.022 cada cual siga su camino tras una separación amistosa. En caso de que estés sola esperando la llegada del hombre de tu vida, tendrás que conformarte con una nueva relación sentimental que, aunque no sea la definitiva, será muy nutritiva para tu profundo espíritu y te servirá de sólido puente para cruzar la frontera que, en el 2.022, te situará en el terreno de la felicidad duradera e incluso definitiva. Y en el caso de que estés satisfactoriamente emparejada, vuestra relación crecerá a nivel espiritual, explorándoos más y por tanto entendiéndoos mejor.

Por tu sentimentalismo, el terreno amistoso también es amor para ti. 2.021 será un año magnífico para seleccionar, definir y mantener para toda la vida gran parte del círculo de amistades que siempre deseaste tener, especialmente a raíz de la entrada de Júpiter en Piscis, que tendrá lugar el 14 de mayo. Será entonces cuando tengas bien identificadas a tres o cuatro personas que te serán eternamente leales. Así, no tendrás que volver a pasar por la aflicción que te produjo haber sido defraudada e incluso traicionada por personas que has logrado sacar de tu vida, excepto una última decepción que detectarás previamente, cuando la luna esté en su cuarto menguante del 4 de febrero o del 5 de marzo. Desde entonces, tu entorno amistoso comenzará a tener la pureza de la que te has hecho acreedora.

Y es que el ingreso de Júpiter en Piscis será determinante para que 2.021 sea el año en el que, además de gran intuición, tengas la suerte que mereces para rodearte de personas con tu calidad interior, aunque tu amiga más inseparable será una mujer que aún no conoces y que llegará en 2.022.

Trabajo y dinero

La estable ubicación del poderoso Júpiter dentro la constelación de tu signo también te dará el empujoncito que precisas para recuperarte de las pérdidas que tuviste en 2.020. Si tienes tu propio negocio, éste irá mejorando progresivamente según transcurra el año, con su respectiva recuperación económica. Será un año para guardar y ahorrar, de cara a un 2.022 en el que podrás alcanzar tu mayor bienestar como pequeña empresaria. Si eres asalariada, 2.021 va a ser el año en el que tu contrato pase de temporal a indefinido, o cualquier otra mejora que suponga un progreso que aún te permita subir más escalones, lo cual llegará a partir del año siguiente. Y en el caso de hallarte desempleada, lograrás un trabajo bueno y con perspectivas de estabilidad como máximo antes de que acabe la primavera. Respecto al azar, tu regente Neptuno siempre te ha hecho aficionada al mismo, pero nunca agraciada. No obstante, nuevamente el duradero tránsito del gran Júpiter en tu signo sí que podrá traerte por fin un premio en la segunda mitad del año. Todo lo que termine en 19 será bueno para ti.

Salud

Eres una persona de alta sensibilidad, por lo que absorbes casi todo como si fueses una esponja. Y esto te perjudica tragándote mucho sufrimiento propio y ajeno por el que tienes alta tendencia a caer en estados depresivos, necesitando ayuda profesional para salir de los mismos. Sin embargo, la buena influencia que este año recibirás de Júpiter, te hará más fuerte y resistente, por lo que te encontrarás bastante mejor de lo que estuviste en 2.020. Por otro lado, debes cuidar al máximo los pies, pues no olvides que son tus pilares para evitar posibles caídas. El cuidado de un buen podólogo será lo ideal para sentirte bien y no correr riesgos en este aspecto.

