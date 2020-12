Horóscopo Virgo 2021: "Lograrás tener estabilidad también en el ámbito amoroso"

Nacidos entre el 23 de agosto al 22 de septiembre.

Amor

Amiga Virgo: Tus prioridades siempre son la seguridad y la estabilidad. Y en el 2.021 lograrás tenerlas también en el ámbito amoroso, pero mediante cambios y altibajos que marcarán un punto de inflexión en tu vida. Desde enero hasta la llegada del otoño, el poderoso planeta Júpiter estará dentro de tu constelación (Virgo). Esta presencia jupiteriana podrá transformar positivamente tu vida sentimental hasta septiembre. Sin embargo, tras “abandonarte” durante dicho mes, será igualmente cierto que en en el último trimestre del año correrás el riesgo de perder lo logrado. No obstante, tu genuina precaución y acertado realismo te permitirán neutralizar ese gran riesgo, de modo que podrás finalizar 2.021 orgullosa de haber mantenido lo que hayas logrado. En caso de desear un nuevo compañero sentimental, lo lograrás y además con el perfil de hombre que te gusta, pero hallándolo en el lugar y momento más inesperado. El primer semestre será especialmente propicio para ello, superando tu desconfianza y fraguando una relación estable en el verano, pero que sufrirá un preocupante bache cuando comiencen a caer las hojas de los árboles. No te asustes: la luna llena del 21 de septiembre es posible que agite tu vida sentimental, pero también es verdad que no habrá posiciones planetarias suficientemente dañinas que te impidan salvar lo conseguido. En caso de que estés dando por perdida tu actual relación de pareja, contra pronóstico lograrás recuperarla establemente en este primer semestre, produciéndose un nuevo bache y remontada en la recta final del año. Igualmente si estás establemente emparejada: te sentirás segura con satisfactorias sorpresas hasta otoño, cuando se producirá una efímera crisis que finalmente se solventará con la consolidación de tu relación de pareja.

Trabajo y dinero

Durante la primera mitad del año, tu vida laboral presentará cambios muy positivos: si no estás satisfecha en tu actual trabajo, hallarás otro mejor en el mismo sector. Mismo hallazgo si estás en paro, pues podrás volver a trabajar en aquello que ya dominas bien e incluso te gusta. Para la mujer Virgo empresaria o autónoma, gracias a la influencia de Mercurio podrás emprender o expandir con éxito tu negocio; asimismo, tener mayores encargos laborales, con las consiguientes ganancias dinerarias. En otoño peligrará tu satisfactoria trayectoria a causa de insidiosos rivales, pero tu gran capacidad de previsión y cautela evitará finalmente cualquier tipo de fracaso. Aprovecha la luna en cuarto menguante del 28 de septiembre para alejar a tus enemigos dándote baños de eucalipto. En cuanto al azar, podrás disfrutar de un golpe de suerte antes de que finalice este primer trimestre. Para ello aprovecha tus números propicios, que son el 10, 15 y 27. También tendrás suerte al ser agraciada con parte de alguna herencia que no esperabas, o cuyo cobro dabas por perdido, reposicionándose finalmente de tu parte.

Salud

Revisa tu nivel de potasio, pues tendrás nuevamente tendencia a esos calambres musculares que tanto te asustan, pudiendo evitarlos al tomar los complementos que te recomiende tu médico. También deberás tener cuidado con el tracto gastro-intestinal, el cual se ve principalmente afectado por la tensión psíquica que acumulas. Pese a ello, a nivel general tienes una salud muy resistente ante las enfermedades, pero recuerda que nadie es de hierro.

