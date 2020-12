Horóscopo Capricornio 2021: "Te dejarás llevar y disfrutarás de lo que el amor te depare"

Nacidos entre el 23 de diciembre al 20 de enero.

Amor

Estimada Capricornio: Por tu omnipresente racionalidad y realismo, tiendes a ver todo de manera lineal. No es un defecto, pero debes saber que 2.021 será para ti como una rueda, por lo que por fin comenzarás a analizar las cosas en modo circular. Esto te hará mucho bien, pues abrirás tu mente perdiendo por fin tus miedos, prejuicios y dejando de calcular cada paso que das. Deja de mirar a atrás, déjate llevar y disfruta de lo que el amor te depare: dis-fru-ta. Y al fin lo harás sin tanto recato, pues tras un 2.020 tan difícil y abstinente, te has dado cuenta de que esta vida no es eterna, por lo que ahora deseas sentir que recuperas algo del tiempo perdido. Astrológicamente, la causa de esta profunda renovación interior, será la conjunción que el 12 de enero tendrá lugar en tu capricorniana constelación, con Plutón y tu regente Saturno como protagonistas. Sí, es una combinación perfecta para lo que necesitas: una renovación profunda que te haga ver las cosas en circular y te permita disfrutar de la vida como bien mereces. Si quieres salir de tu soledad y hallar pareja estable, sin duda lo conseguirás, pero en línea ascendente, es decir, poquito a poco, como todo lo que has logrado en la vida. Esto se traduce en que antes de que aterrice en tu vida el hombre con el que compartirás tu vida, tendrás varias aventuras con roce carnal y te vendrán muy bien, ya que te liberarán preparándote para lo más importante que, seguramente llegará en época de sol. En tus citas recuerda que nadie luce el color negro tan bien como tú, mostrándote como eres: elegante y discreta a la vez. Las saturnianas con pareja estable comenzaréis a llevar una vida más divertida y audaz. Por fin aceptarás propuestas sugerentes de las que habías pasado anteriormente, por no haberlas considerado dentro de tu exquisita corrección. Incluso será un año idóneo para quedarte embarazada y tener un saludable bebé, aunque ya hayas alcanzado los 40 años de edad; algo propio de la mamá Capricornio, que suele cumplir sus sueños en la madurez.

Trabajo y dinero

2.021 te pide que, si tu trabajo no te llena, dejes de conformarte con la seguridad económica que te da, y te arriesgues por fin a demostrar lo mucho que vales para lo que más te gusta y sabes hacer. Eres una excelente trabajadora, por lo que, aunque fracasases en tu idealista intentona, te quedarían las puertas abiertas en cualquier lugar del que te vayas. Pero no dejes que pasen más años pensando en “lo que pudo ser y no fue”. Intenta hacer realidad tu sueño, porque tienes alta probabilidad de cumplirlo durante este año. ¡Adelante!

Respecto al azar, ya sabes que las Capricornio sois las de menor propensión a que os toque la lotería (también sois las que menos apostáis), pero en un año de tanta renovación como éste podrías ser agraciada con cualquier beneficio que nunca antes hayas tenido, por lo que al menos compra un cuponcito alguna vez y quizá te sorprendas. Tu número por excelencia es el 3.

Salud

¡Sabes que eres muy sensible al frío y que por ello sueles coger catarros e incluso gripe en esta época, por lo que ante todo… abrígate bien! Por otro lado, tus músculos, articulaciones y huesos para nada son los más fuertes del zodíaco, conviniéndote realizar ejercicio físico para flexibilizarte y tonificarte. Estiramientos, yoga, pilates, bicicleta aeróbica… cualquier actividad que implique el completo y flexible movimiento de todo tu cuerpo será ideal para ti. Así lograrás evitar o controlar las molestias óseas y los calambres musculares que sueles sufrir. A su vez, las mencionadas prácticas deportivas te ayudarán a mejorar tu ansiedad e insomnio, por lo que no te lo pienses dos veces e inscríbete en un gimnasio lo antes posible. Lo agradecerás.

