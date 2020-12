Horóscopo Géminis 2021: "2021 te pedirá reflexión y prudencia"

Para los nacidos entre el 22 de abril al 21 de mayo).

Woman.es

Amor

Amiga Géminis: 2021 te pedirá reflexión y prudencia. No porque estés predestinada a pasar un mal año, sino porque éste será un arma de doble filo que podrá llevarte hasta el triunfo, pero también a una posible derrota que podrás evitar estupendamente si no te precipitas ante las situaciones imprevisibles y desconcertantes que se te presentarán. Por ello tendrás que meditar con mucha calma a la hora de decidir qué hacer con tu vida amorosa. Las Géminis solteras y deseosas de hallar el amor verdadero os hallaréis ante auténticos retos, pues timbrarán reiteradamente en vuestra puerta tanto el ángel como el diablo. O lo que en vocabulario astrológico es…Venus y Plutón acercándose a tu casa, cuyas ventanas te convendrá cerrar entre el 30 de mayo y el 21 de junio, cuando vuestro regente Mercurio transite en posición retrógrada dentro de vuestra geminiana constelación. Y atención…porque esta posición planetaria traerá también a alguien de tu pasado que intentará volver a tu vida. En cualquier caso, olvídate de elegir precipitadamente, haciendo uso de tu gran inteligencia y especial intuición. Si tienes paciencia lograrás llevarlo a la práctica, por lo que nadie logrará amargarte un 2021 que se te presentará como un diamante en bruto. De ti dependerá pulirlo y sacarle brillo, sabiendo que para lograrlo deberás tratarlo con el mayor cuidado y esmero. Ante tus esperanzadoras citas, recuerda que, junto a tu impulsivo poder de seducción, un foulard de color dorado podrá hacerte irresistible. Sí. Y es que, a las mujeres mercurianas, el dorado o amarillo cobrizo siempre os dará un encanto especial para evocar a Cupido y que éste os ayude lanzándoos su maravillosa flecha. Paralelamente, las nativas de Géminis que tenéis pareja estable os enfrentaréis a momentos en los que tendréis que contar hasta diez antes de responder y actuar, debiendo tener especial cuidado durante el tránsito planetario antes comentado. En dicho período recordad que, por mucha razón que tengáis… en boca cerrada no entran moscas. Esa contención y vuestra capacidad de disertación serán determinantes para que todo siga su cauce dentro del equilibrio y la satisfacción.

Trabajo y dinero

Todos sabemos que quien mucho abarca…poco aprieta. Y tú sabes que tu versatilidad y ambición te llevan a veces a querer estar en el plato y en las tajadas. Lo haces siempre con tu mejor y más noble intención (incluso para ayudar a los demás desinteresadamente), pero para triunfar laboralmente en 2021, de principio a fin será indispensable que te centres en un único objetivo, sin mirar atrás, y por ello sin desanimarte por las vicisitudes con las que puedas encontrarte. Para las geminianas empresarias o con empleo estable, recordad… más vale pájaro en mano que ciento volando. Y para las que estáis buscando nuevo trabajo, sed prácticas y optad por aquél que pueda daros mayor estabilidad, aunque no sea el que más os guste. Sois propensas a dejaros llevar por el corazón, pero para tener éxito laboral en este año deberéis hacer caso sólo a vuestra privilegiada mente.

Salud

Las chicas de Géminis sois propensas a cierta vulnerabilidad en el tracto respiratorio, así como a la ansiedad. Y este año os pide prudencia. En consecuencia, será el año más oportuno para que las fumadoras logréis dejar de serlo. Tanto para vosotras como para las que no fumáis, el mejor consejo es que exhibáis vuestro potencial deportista para hacer todo el ejercicio físico que podáis. En caso de tener alguna molestia de tipo alérgico, solucionarlo será tan sencillo como visitar al médico. Y cuando unos duendes llamados nervios os molesten, cerradles la puerta con tisanas relajantes y apuntándoos a cursos de Yoga o Pilates. Todo ello será mano de santo para que paséis un año sin complicaciones y en buena forma.

Consulta los horóscopos de 2018 de los otros signos:

- Aries

- Tauro

- Géminis

- Cáncer

- Leo

- Virgo

- Libra

- Escorpio

- Sagitario

- Capricornio

- Acuario

- Piscis