Para los nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Woman.es

Amor

Los astros revelan que el año 2.021 te traerá apasionantes situaciones amorosas. Así que agárrate bien, porque se avecinan curvas que pondrán a prueba tu capacidad para superar obstáculos y elegir el camino más adecuado. Y es que, estés o no buscando un cambio, tu vida sentimental se verá afectada por situaciones en las que tendrás que tomar decisiones importantes e incluso determinantes, sin marcha atrás.

Las arianas deseosas de hallar pareja estable os encontraréis ante una oportunidad de oro, especialmente a partir del próximo 25 de marzo, ya que entonces, el Sol y Venus entrarán en conjunción dentro de vuestra constelación astrológica. Es decir, el astro del fuego y el planeta del amor se presentarán juntos en la puerta de tu casa. Pero no para entregarte un regalo envuelto con un lazo, sino para que tú decidas lo que hacer con él. Un regalo… o dos, en escaso período de tiempo, por lo que te verás inmersa en la necesidad de elegir bien para lograr la victoria que tanto tiempo llevas anhelando. A la hora de seducir en tus nuevos encuentros, no olvides en el armario el color rojo, pues aumenta tu sensualidad y atrae tu buena suerte. Por otra parte, las Aries insatisfechas con vuestra actual pareja, podréis veros sorprendidas por la llegada de un nuevo hombre con el que tendréis la opción de transformar vuestras vidas. Y para las que ya disfrutáis de una pareja estable y satisfactoria, a partir de junio os enfrentaréis a sorpresas y altibajos que pondrán a prueba vuestra relación, con la alta probabilidad de que ésta se consolide. Aun así, vuestro intrínseco espíritu aventurero será tentado. En cualquiera de los mencionados casos acertaréis, pero ojo… siempre y cuando no os dejéis llevar por vuestra genuina impulsividad. Por ello, razonando detenidamente y mostrando la valentía que os caracteriza tomaréis las decisiones acertadas; tanto eligiendo como rechazando, pero quedándoos con una sola opción. Así daréis en el centro de la diana, logrando que la diosa fortuna os dé lo mejor.

Trabajo y dinero

Vuestro regente planeta Marte os hace trabajadoras tenaces, perseverantes y decididas. Pero también tenéis carisma de líderes, con brillantes ideas que, al querer materializar, a veces puede poneros en situaciones complicadas. Esto sucederá en el año 2.021, pues las posiciones astrales os traerán buenas oportunidades para demostrar lo que valéis y lograr vuestro justo reconocimiento, pero a su vez os piden prudencia, ya que, aunque obréis con vuestra mejor intención, sabéis lo fino que hay que hilar cuando no se tiene la sartén por el mango. En el caso de las Aries autónomas o ejecutivas, os veréis ante situaciones inesperadas en las que tendréis que tomar decisiones casi salomónicas. Asimismo, a partir de abril será un buen momento para volver a mostrar vuestro inconfundible carácter emprendedor, por lo que los nuevos negocios bien preparados os darán su buen fruto. Respecto a los juegos de azar, los números impares os darán mayor probabilidad de alcanzar la buena suerte, especialmente “la niña bonita” que os simboliza, es decir, el número 15.

En síntesis, midiendo vuestra impulsividad, alcanzaréis importantes progresos ya que a nivel global, tanto en lo laboral como en lo económico estáis ante un año 2.021 muy propicio para lograr ganancias y evitar pérdidas.

Salud

La mujer Aries sabe que su gran intensidad emocional le suele pasar factura en la salud. Y como el 2.021 le deparará emociones fuertes, probablemente aparecerán cefaleas, así como el riesgo de alguna pequeña caída. No obstante, si controlas lo más visceral de ti y practicas ejercicios de respiración diafragmática, podrás evitar las susodichas complicaciones, gozando de una salud equilibrada y sin sustanciales preocupaciones.

Consulta los horóscopos de 2018 de los otros signos:

- Aries

- Tauro

- Géminis

- Cáncer

- Leo

- Virgo

- Libra

- Escorpio

- Sagitario

- Capricornio

- Acuario

- Piscis