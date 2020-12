Horóscopo Escorpio 2021: "Céntrate únicamente en un futuro ante el que debes perder el miedo"

Nacidos entre el 23 de octubre al 22 de noviembre.

Amiga Escorpio: Eres consciente de que te cuesta mucho cerrar las heridas del pasado y de cómo esto te perjudica a la hora de renovar tu vida. Afortunadamente, la Luna que entra en Escorpio el 7 de enero te ayudará decisivamente a pasar página y centrarte únicamente en un futuro ante el que debes perder el miedo. Si llevas mucho tiempo pasándolo mal con tu pareja, no dudes en terminar con dicha relación, pues no hacerlo impide que llegue a ti otro hombre con quien rehacer tu vida felizmente. Y si estás deseando salir de tu soledad, céntrate sólo en conocer a nuevas personas, porque entre ellas estará el hombre con quien en verano podrás iniciar una relación estable. Si eres capaz de desprenderte de tu pasado…el 2.021 será para ti como una revolución que podrá cambiar positivamente tu vida. Recuerda que el color granate potencia tu suerte para seducir a quien desees, pero…controla tu pasión, ya que en los tiempos que corren puede ser un arma de doble filo. Por otra parte, las mujeres establemente emparejadas os encontraréis con suculentas tentaciones extraconyugales que pondrán a prueba vuestra fidelidad. De ti dependerá morder o no la manzana.

Paralelamente, también tu amor familiar será influido por la Luna entrando en tu constelación en el primer mes del año. Gracias a ello, viejas rencillas serán enterradas, dando paso a reencuentros y emotivas reconciliaciones.

Tu regente Plutón hará que descubras nuevas partes de tu naturaleza interior que te habían pasado desapercibidas hasta ahora.

La Luna en cuarto menguante del 28 de octubre facilitará que desaparezcas de las mentes envidiosas que pretendan hacerte daño. Igualmente te abrirá los ojos para percatarte de la hipocresía de un par de personas a quienes creías amigas, eliminándolas de tu círculo vital y dando paso a savia nueva y buena. Con nuevas amistades de signos Cáncer y Capricornio podrás hallar la mayor afinidad y lealtad para que la cosa dure mucho tiempo.

A nivel global, tus logros se consolidarán con la fase de luna nueva el 5 de noviembre. Entonces podrás sentirte segura de hallarte por fin en el nuevo y más adecuado camino que te llevará a alcanzar tu meta.

Trabajo y dinero

Se te avecinan retos laborales que podrás superar si vuelves a creer totalmente en tu talento, olvidando las tensiones y fracasos del pasado. Tanto si no tienes trabajo como si deseas uno mejor, la diosa fortuna te comenzará a sonreír inminentemente. Eso sí…prepárate bien, porque te harán proposiciones que representarán para ti un aumento de responsabilidad y explorar nuevos terrenos. Paralelamente, la empresaria o autónoma Escorpio comenzará pronto a ver la luz tras el túnel atravesado en 2.020. Y podrán ser luces revolucionarias, como apertura de nuevos negocios que fructificarán y se estabilizarán en el último trimestre del año, así como acertadas promociones para los ya existentes, pues necesitas darte más a conocer.

Salud

Sabes que tu punto débil es el tracto genital-reproductor. Por ello, tengas o no molestias, debes acudir a las pertinentes revisiones con tu ginecólogo. Aunque no tengas enfermedades, tendrás tendencia a las infecciones genitales, así como a las de nariz (tu segundo punto débil). Buen ajo en las comidas y limón en ayunas te ayudarán a evitarlas, aunque si llegas a tenerlas, no experimentes y vete siempre a la consulta de tu médico. Por último, si alguna que otra vez te sientes mareada, no te alarmes, pero acude a la consulta de tu oftalmólogo para que te revise la vista, ya que simplemente podrías necesitar unas gafitas o un cambio en su graduación.

