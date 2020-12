Horóscopo Cáncer 2021: "Te atreverás a ser más feliz que nunca"

Nacidos entre el 22 de junio al 22 de julio.

Amor

Íntima cómplice de la luna... apasionada y romántica… de nobles sentimientos… ¡olvida tus temores y atrévete a ser más feliz que nunca! Sí, querida Cáncer... 2.021 se presenta ante ti transmitiéndote esta consigna. Y es que en este año podrás lograr hacer realidad tus sueños amorosos, siempre y cuando te alejes de ese imán llamado miedo. Recuerda que el miedo es una medida defensiva que, cuando se apodera de ti, te paraliza y te impide avanzar. ¿Y de qué puede servirte?... de nada, especialmente cuando 2.021 está claramente a tu favor, por lo que la niebla y las piedras desaparecerán de tu camino. Así es que abre bien los ojos y atrévete a iniciar un camino triunfal, pues el 10 de enero un mágico eclipse de luna llena en tu constelación marcará un ciclo muy positivo para ti.

Sabes que eres muy enamoradiza, por lo que si estás soltera o con nuevas perspectivas sentimentales… pretendientes no te van a faltar. Esta vez tu particular clarividencia y tu buena cordura formarán un matrimonio que no te fallará. Y sí…incluso hasta el matrimonio podrás llegar si te dejas llevar por lo que tu espiritual corazón te diga tras estar convencida de tu elección. Y si no puedes o no quieres casarte, podrás igualmente alcanzar una pareja estable y satisfactoria con la que cerrar y cicatrizar por fin las heridas que te hicieron sufrir hasta ahora.

Para ti, señora Cáncer (bien casada o emparejada): enhorabuena, porque 2.021 te traerá mayor estabilidad que nunca, o te la devolverá en caso de que la hayas perdido. Y si quieres ser mamá…será un año especialmente propicio para quedarte embarazada, atravesando un despejado camino de nueve meses hasta alcanzar felizmente tu meta, con mayor probabilidad de niña que de niño.

En cualquier caso… deja de dar vueltas alrededor de ti misma y…decídete con convicción a ser feliz, porque 2.021 y tu madrina Luna te sonreirán y marcarán un punto de inflexión que no olvidarás.

Trabajo y dinero

Aunque eres una incansable y aplicada trabajadora, también sabes que tu hipersensibilidad te lleva, a veces, a desanimarte ante las críticas. Pero recuerda: las críticas están frecuentemente causadas por la envidia, por lo que si provienen de compañeras…piensa únicamente en el buen trabajo que haces, en lo limpia que tienes tu conciencia y ante todo…en que la satisfacción que, explícita o implícitamente, muestren tus jefes hacia ti. Recuerda igualmente que, mientras tu jefe guarde silencio y te respete…es que el problema no existe, así es que…sigue rectilínea hacia adelante porque la estabilidad y el progreso se aliarán contigo. Y en caso de que estés buscando un nuevo trabajo, 2.021 te traerá esa estabilidad laboral que tanto deseas. Por otro lado, si tu profesión es la de empresaria o autónoma, el verano representará la mejor estación para que te subas al tren de los nuevos proyectos e inversiones. Con tu gran intuición y buen cerebro tendrás suerte.

Salud

Tu gran influencia lunar te hace una persona especialmente sensible. Y esa sensibilidad tiende a causarte altibajos emocionales, así como molestias digestivas y genitales que, en muchas ocasiones, son psicosomáticas. Por ello, ante todo trata de generar endorfinas: haz gala de tu gran sentido del humor y ríete hasta contigo misma, atrévete con las aficiones que más te relajen, nutre tu alma saciando tus inquietudes espirituales y… haz el amor felizmente. Si decides hacer todo esto, tendrás un 2.021 de lo más saludable.

