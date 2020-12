Horóscopo Sagitario 2021: "Comenzarás el año viéndolo con mucha pasión y entusiasmo"

Nacidos entre el 23 de noviembre al 22 de diciembre.

El 2.021 se presenta para ti como un gran desafío, Sagitario. Y como te gustan los desafíos… comenzarás el año viéndolo con mucha pasión y entusiasmo, quizá en exceso a nivel amoroso. Eso es lo que indica la entrada del guerrero Marte en tu constelación sagitariana, a partir del 3 de enero. Pero, a su vez, dicha combinación planetaria te dará fuerza para afrontar un año que podrá ser determinante para ti. Con el espíritu aventurero que te caracteriza sentirás el “¡ahora o nunca!”, por lo que valentía y capacidad de decisión no te faltarán. Eso está bien, pero… no te tires a la piscina precipitadamente. Espérate a que esté bien llena de agua, porque de lo contrario correrías el riesgo de pequeño coscorrón. Y lo cierto es que oportunidades para nadar y ganar te van a sobrar. Sí, Sagitario, los astros están a tu favor para que puedas iniciar una nueva y prometedora etapa en tu vida. Y el paso de tu regente Júpiter por tu casa X pondrá la suerte en tu camino. Por ello, si estás buscando una nueva pareja, tendrás para elegir y acabarás materializando tus deseos. Eso sí…si eliges guiada sólo por el impulso y la pasión, corres el alto riesgo de estrellarte en tus primeros intentos, con Saturno como suelo en el que caerás. Sin embargo, cuando elijas haciendo uso de tu capacidad de análisis y razonamiento, seguro que triunfarás y comenzarás una relación concluyente para tu destino. El azul te otorga un encanto muy particular, así es que úsalo en tus citas especiales. Por su lado, las Sagitario establemente emparejadas se hallarán ante malentendidos que causarán celos, pero una vez aclarados, reforzarán vuestra relación con una fluidez de diálogo mayor al de antes. Globalmente, será como resultado un año muy positivo e importante para el amor, pero a su vez aleccionador, pues no será un camino de rosas para alcanzar el triunfo.

En el aspecto laboral, te reinventarás a ti misma, con iniciativas emprendedoras e ingeniosas en el caso de que seas empresaria o autónoma. Exhibirás tu original audacia y te dará buen resultado, especialmente si tu trabajo entraña cierta creatividad. Paralelamente, primavera será una buena época para realizar alguna inversión que fructificará notablemente.

Si trabajas o tienes previsto trabajar por cuenta ajena, empleo no te faltará. Pero ten cuidado con tu ímpetu a la hora de hacer propuestas, porque te arriesgarás a tener algún choque con tus jefes, que pese a ello valorarán tu alta dedicación y valía profesional. En cuanto a los juegos de azar, nunca derroches, pero sí que harás bien en probar fortuna, pues ésta te traerá alguna pequeña satisfacción. Juega ante todo por los números acabados en 23.

A veces parece que crees ser de hierro, ya que eres muy activa y cuidas tu físico, pero no aspectos importantes de tu salud. Te gusta probar todo, pero si tienes alguna adicción nociva, es el momento de dejarla. No tientes a la suerte confiando en que nunca te tocará la cruz. Si no pecas de temeraria, gozarás de una salud bastante buena, aunque con tendencia a achaques en la zona lumbar y las piernas, en buena medida causados por tu exceso de actividad física.

