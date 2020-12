Horóscopo Leo 2021: "El nuevo año te sorprenderá y pondrá a prueba tu capacidad de adaptación"

Nacidos entre el 23 de julio al 22 de agosto.

Amor

Leo: Tu gran personalidad te hace sentirte segura de ti misma y tener las ideas muy claras, amorosamente con el único objetivo de ser feliz, sin preocuparte tu estado civil. No obstante, 2.021 te sorprenderá, pues someterá tus planes a modificaciones que pondrán a prueba tu capacidad de adaptación. Podrás lograr lo que deseas, pero no de la manera en que esperas lograrlo. Si estás sola esperando la llegada de un compañero que te haga feliz, tu dios Apolo lo pondrá en tu camino, pero tu nuevo amado no será tal como lo tienes idealizado. Es decir, tendrás que adaptarte a un hombre diferente a tu manera de ser, aunque muy complementario, llevando el mando de la pareja a partes iguales. Pese a que tu adaptación a él te costará, te enamorarás y tendréis una relación estable, aunque su llegada no se producirá hasta que Venus entre en conjunción con Marte, lo cual sucederá a partir del 13 de julio. Esta fecha será también el punto de partida para hacer un inesperado borrón y cuenta nueva, al romperse la relación de pareja que fallaba pero esperabas conservar, sorprendiéndote la “irrupción” de un hombre que trastocará tus planes. Sin embargo, te enamorarás de él en una aventura que te llevará lejos y te hará feliz. En tus nuevas citas, no olvides llevar un pañuelo naranja (tu color de la suerte), así como arreglar exuberantemente la sensual melena que suele distinguirte.

Y en caso de que en el inicio de 2.021 ya estés estable y satisfactoriamente emparejada, la relación seguirá creciendo satisfactoriamente, pero con sorpresas: renovación de vuestro círculo amistoso (saldrá del mismo gente que inesperadamente os decepcionará, en su lugar entrando personas nuevas que satisfarán vuestras expectativas), viajes imprevistos y…también podrás verte sorprendida por un embarazo que no buscarás, especialmente en la segunda mitad del año, período en el que tu fertilidad aumentará notable y sorpresivamente.

Trabajo y dinero

Para bien o para mal surgirán situaciones imprevistas, que superarás gracias a tu astucia y cualidades de buena estratega. Si estás en paro, comenzarás con un trabajo diferente al que esperabas, pero al que te adaptarás bien. Y en caso de que ya tengas estabilidad laboral, te verás sometida a algún cambio inesperado, incluyendo la posibilidad de un ascenso, un traslado o incluso la aceptación de otra oferta que te seducirá y te hará cambiar de nave. Si tienes tu propio negocio, trata de iniciar el 8 de agosto el proyecto o inversión que tengas en mente, pues la luna nueva vigente en ese día propiciará un éxito en aquello que emprendas. En cualquier caso, tu gran capacidad como negociante dará sus frutos en el segundo semestre de un 2.021 en el que el dinero no te llegará precisamente por los juegos de azar.

Salud

Tu exceso de actividad o intensidad física te traerá nuevamente molestias en la espalda o columna vertebral. Nada grave, pero es probable que precises algún tipo de fisioterapia. Asimismo, intenta ir a la piscina o la playa siempre que puedas, pues tu práctica de la natación será tu mejor aliada para encontrarte lo mejor posible. Recuerda que más vale prevenir que curar.

