Los looks de la actriz en Mallorca han terminado por convencernos que este peinado muy corto y con flequillo desigual, no puede ser más favorecedor.

Julia García

Ana de Armas ha dicho adiós a Mallorca como las grandes divas que han pasado en algún momento de su vida por la preciosa isla mediterránea, dejando una estela de glamour y elegancia por cada rincón que ha pisado.

Sus estilo nos conquistan aquí y también allí, ya sea en Nueva York, Los Angeles, Cuba o Costa Rica, eso no cambia, pero aprovechando el clima primaveral de las islas Baleares nos ha regalado varios looks impecables. También ha dado tiempo para que se luzca en alta mar, aunque no haya sido por placer sino por trabajo, y justo diera la casualidad de que al intentar rodar en un velero en Cala Gat, lloviera, tal y como ha contado Diario de Mallorca.

Pero si hay algo que quedará para el recuerdo de este regreso de Ana de Armas a España -se fue como una estrella adolescente en ciernes a nivel nacional y ha regresado siendo una de los grandes nombres de Hollywood de su generación-, ha sido su corte de pelo, que va a ser el más solicitado en las peluquerías de cara al verano. Pocos peinados conjugan mejor la elegancia y el atrevimiento.

En enero, de Armas apareció por primera vez con el pelo corto y flequillo, pero entonces lo tenía más corto que ahora, totalmente liso y el flequillo recto. Era, por lo tanto, un corte más geométrico que la evolución del mismo que ha mostrado en Mallorca.

El nuevo look de la próxima 'Chica Bond' -en Mallorca ha estado, entre otras personas de su confianza, su peluquera, Jenny Cho- es muy similar al de Michelle Jenner, que hace unos días nos sorprendió dejando atrás su clásica melena rubia, y también va en la línea de los cortes de pelo que recientemente se han hecho Hiba Abouk y Megan Montaner.

Se trata de un peinado muy corto, tipo bob, pero a medio camino de esos cortes "salvajes" que también se pusieron de moda hace un par de veranos, ya que la actriz de origen cubano apuesta por dejar que su cabello dibuje ondas muy naturales. El contraste al volumen que aportan dichas ondas se lo da el flequillo desigual, entresacado y asimétrico, que no puede sentarle mejor, por cierto.

Como ya te contamos en la pieza en la que te mostramos el nuevo look de Michelle Jenner, no es difícil de cuidar este peinado, pero si apuestas por él para esta temporada cálida tendrás que acudir alrededor de una vez al mes a la peluquería para que el efecto no se pierda porque no es un flequillo que te puedas arreglar por ti misma en casa.

Ya ves que es la apuesta de moda para el cabello entre las celebrities más estilosas, casi todas actrices, así que si te estás planteando un cambio importante de imagen, solo tienes que ver las fotos de Ana de Armas en Mallorca para que te den el empujoncito definitivo que te falta para pedir cita en tu salón de confianza.