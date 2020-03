Tras posponerse el estreno de 'James Bond' por el Coronavirus, Ana de Armas se divierte en Cuba... ¡con Ben Affleck!

Ana de Armas sigue con su vida de estrella de Hollywood. Es la etiqueta que se ha ganado a pulso con la evolución de su carrera, que está en su punto más álgido. No le falta trabajo a la actriz de origen cubano, y por eso ha aprovechado un parón del rodaje de su nueva película, 'Deep Water', para escaparse a La Habana en compañía de Ben Affleck, nada más y nada menos.

La pareja de actores es compañera de reparto en la mencionada película, y han debido hacer muy buenas migas, porque no han duda en tomarse unos días de relax en la isla del Caribe, a la que Ana de Armas suele regresar a menudo. Los dos actores no han tenido ningún problema en mostrarse en público juntos; de hecho, se han fotografiado con fans y cocineros de los restaurantes a los que han acudido en los días que llevan en la capital cubana.

Uno de ellos, el chef Iván Rodríguez, que ha presumido de tener a dos estrellas del cine en su restaurante, Iván Chef Justo, un espacio por el que pasan numerosas caras conocidas que visitan La Habana, entre ellos el rey Felipe VI y la reina Letizia en su última visita a Cuba a finales del año pasado.

Seguramente estará llevando mucho mejor con este viaje de placer en buena compañía la protagonista de 'El Intermedio' el pequeño disgusto que tanto ella como todos los fans de James Bond nos llevamos hace unos días, cuando los responsables de la nueva entrega de la saga, en la que de Armas es protagonista junto a Daniel Craig, comunicaron que el estreno se pospone hasta el mes de noviembre de este año.

El motivo de la retrasar unos meses el lanzamiento se debe a la situación de alerta médica mundial en la que nos encontramos por la expansión del Covid-19, el archifamoso coronavirus que ya ha llegado también a Norteamérica.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd