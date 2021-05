Michelle Jenner dice adiós a su larga melena rubia y cambia radicalmente de imagen

La actriz ha sorprendido con al cortar su pelo hasta dejarlo en un bob con flequillo desigual y teñirlo de moreno oscuro.

Julia García

¡Qué bien sienta el pelo corto! Ale, ya lo hemos dicho. Así, de entrada. Sin rodeos. Porque ya está bien de sobrevalorar las largas melenas que se parecen unas a otras como hermanas gemelas y de llenar de etiquetas negativas los looks cortos, que ya hace tiempo que tienen su hueco reservado de forma permanente entre las tendencias de cada temporada en el universo de la peluquería.

A esto ayuda mucha que las mujeres jóvenes (importante en esta cuestión) más estilosas se animen con cortes de pelo como el bob con flequillo desigual con el que nos ha sorprendido Michelle Jenner, que deja atrás su larga melena rubia. También esto último, ya que se ha teñido de morena.

La nueva imagen de la protagonista de 'Los hombres de Paco' y de 'La cocinera de Castamar', entre otras muchas ficciones de éxito, se asemeja muchísimo a los últimos cortes de pelo de Megan Montaner e Hiba Abouk, sin ir más lejos.

Pero la lista de celebrities, nacionales e internacionales, que en el último lustro se han atrevido con las distintas versiones del bob que se han puesto de moda o con cortes todavía más radicales que este -véase el mullet de Úrsula Corberó y Miley Cyrus- es mucho más larga. Andrea Duro, el pixie de Rihanna, el último corte de Adriana Ugarte... ¡hasta Halle Berry volvió al pelo corto en un evento tan especial como los Oscar!

Estos cortes de pelo corto sientan tan bien que te van a parar por la calle para preguntarte a qué peluquería vas Ver 9 fotos

Como ves, los cortes alejados de las melenas largas están más vivos que nunca, y no te faltan ni argumentos ni referentes de peso para animarte con él por fin esta primavera. Los expertos insisten en que se lleva "muy, muy corto", pero si no te ves dando un paso tan radical, puedes optar por alternativas intermedias que son tendencia, y el bob con flequillo desigual de Michelle Jenner es uno de los mejores ejemplos.

Como ya te contamos, este tipo de peinado no es difícil de cuidar, pero requiere estar pendiente de los pequeños detalles, en especial del flequillo desfilado. Rosi Fernández, directora del Salón Ananda Ferdi aconseja utilizar "un peine de púas finas y secar a la vez para que no tenga formas no deseadas", y recomienda lavar el flequillo algunas veces en las que no limpies el resto del cabello porque se puede ensuciar antes, además de "cortarlo una vez al mes para que no moleste".

Lo más importante para que el bob con flequillo irregular sea un éxito es ser cauta a la hora de arreglarlo por ti misma. Es más, Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria) ya nos advirtió de que “Recortar un flequillo puede parecer fácil, pero no lo es cuando lo haces tú mismo y además no sabes cómo hacerlo".

Por este motivo, en su opinión es mucho más seguro y exitoso "camuflarlo recogiéndolo con unos clips u horquillas a modo de semirrecogido hacia atrás o hacia el lado, también peinarlo hacia un lado para que se confunda con el resto de la melena, ponerte una diadema y para citas importantes, el afamado efecto wet seguro que te saca del apuro”, nos explicó en su momento la estilista del cabello, consejos que recuperamos aprovechando que Michelle Jenner también se ha animado con este original y llamativo corte de pelo.