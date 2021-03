Las sudadera personalizable que arrasa en Instagram la tiene Sara Carbonero

El mundo 'comfy' y personalizable se unen para ofrecerte prendas únicas.

Cecilia Franco

El estilo de Sara Carbonero es algo que indiscutiblemente nos encanta. Se ponga lo que se ponga sabe cómo provocarnos esa sensación de necesidad por querer tener en nuestro armario todos los diseños que ella nos propone. En su última aparición, Sara Carbonero se une al mundo personalizable con la sudadera de Anitials que triunfa en Instagram y la combina con vaqueros anchos rotos y zapatillas blancas.

La periodista tiene muy claro el poder que tienen los looks desenfadados y con un confort extra. Su vuelta a los micrófonos nos está regalando 'lookazos' inspiracionales perfectos para esta primavera y sus propuestas 'street style' no dejan de sorprendernos a través de sus redes.

Hace poco rescató la camisa vaquera con estrellas que estrenó en 2018, en más de una ocasión nos ha recordado el poder de la camisa blanca masculina y nos ha hecho soñar ya con la primavera gracias al cárdigan arcoíris más bonito que hayamos visto. En cada una de sus apariciones logra robarnos un trozo de nuestro corazoncito y en su última aparición olvida por un momento sus looks 'country' tan estilosos para demostrarnos que las prendas más 'comfy' también son 'trendy' si haces una combinación perfecta y personalizada. Sí, muy personalizada.

Desde la temporada pasada venimos observando que la personalización en el mundo de la moda está cobrando más fuerza que nunca y, hasta en nuestras tiendas 'low cost, se han lanzado a personalizar hasta los bolsos. Sara se une al mundo personalizado con la sudadera de Anitials (49 €) 'must have' de la temporada.

Un diseño básico en gris con el detalle personalizado de la inicial que es lo que la hace aún más especial y única. Ella ha logrado dar una vuelta fashion al look al combinar la sudadera con la que todas soñamos, con unos pantalones vaqueros anchos rotos y unas zapatillas blancas todoterreno.

Seguro que esta sudadera te suena de algo. Y es que se trata de un diseño que esta arrasando en Instagram y que ha conquistado a nuestras influencers favoritas por su carácter 'comfy', la variedad de tallas, colores y las iniciales personalizadas que aportan ese toque especial.

¿Aún no tienes la tuya? Estas sudaderas se han convertido en el 'must have' de las que más saben de moda y su versatilidad y exclusividad es lo que te enamorará.