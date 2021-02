Esta es la marca de sudaderas con iniciales personalizadas (unisex y para toda la familia) que no dejas de ver en Instagram

Paula Echevarría, Nuria Roca, María Pombo, Laura Matamoros, Lucía Bárcena, Fátima Cantó... no queda una sola 'influencer' que no la tenga en su armario.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es oficial: personalizar prendas y accesorios es la tendencia preferida de Instagram de los últimos tiempos. Y debemos confesar que a nosotras también nos encanta; de ahí que cada vez más firmas ofrezcan la posibilidad de añadir letras, números o símbolos en sus artículos. Por ejemplo, Zara ha creado una sección 'edited' con camisas, bolsos e, incluso, zapatillas en las que podemos bordar nuestras iniciales (o cualquier otra palabra), convirtiéndolas así en piezas únicas y con un significado especial.

Por esta razón no nos extraña el 'boom' de la marca española que te presentamos hoy: se llama Anitials y seguro que ya has visto alguno de sus diseños por las redes sociales porque todas las 'influencers' han caído rendidas a su encanto. ¿Te has fijado en las sudaderas con iniciales que llevan últimamente Paula Echevarría, Nuria Roca, María Pombo, Laura Matamoros, Lucía Bárcena o Fátima Cantó (por mencionar solo a unas pocas)? Pues todas pertenecen a esta firma, ¡y no nos pueden gustar más!

Para empezar, el punto fuerte de esta marca de moda es que sus productos (que van desde las prendas de ropa hasta los bolsos, collares, pendientes e, incluso, cojines para casa, todos ellos personalizables) son básicos atemporales que nunca pasan de moda y que te salvan de más de un apuro estilístico.

En el caso concreto de las sudaderas, que esta temporada están más de moda que nunca debido al auge de la tendencia 'comfy', llama la atención que sus diseños son unisex y, además, que existe una amplia variedad de tallas (tanto, que hasta los más pequeños de la casa pueden tener la suya, tal como muestran en Instagram algunas familias).

¿Ya te estás imaginando en modo 'twinning' con tu chico, tu hermana o tu mejor amiga? Entonces, te interesará saber que las sudaderas de Anitials (que son la caña si tienes que preparar un regalo para alguien especial) están disponibles en dos versiones (con la inicial en grande o en mini) y que todas tienen una producción limitada, ya que cada prenda está hecha especialmente para quien la encarga.

Los precios oscilan entre los 49 y los 55 euros en las tallas de adulto y se quedan en 44 euros en las infantiles. ¡Nos declaramos fans!