Pensarás que este bolso trenzado de Zara es como el que tu abuela llevaba a la compra, pero es LA TENDENCIA del momento y puedes personalizarlo con tus iniciales

Cecilia Franco | Woman.es

No sabemos exactamente qué es lo que tienen pero nos vuelven locas. Los bolsos en sus diferentes versiones tienen esa magia que transforma todos nuestros looks. Y aunque reconocemos que soñaríamos tener un vestidor como el de Chiara Ferragni repleto de bolsos, lo cierto es que nos toca limitarnos y encontrar huecos inexistentes. A lo que no nos podemos resistir es a las novedades y en Zara hemos encontrado el bolso trenzado que llevaba tu abuela a la compra que ahora es tendencia. Y como amantes de la moda ya adivinarás que ¡lo queremos!

Es el complemento imprescindible que nos acompaña a todas partes y en ocasiones podría ser comparado con la mismísima Mary Poppins. ¡Llevamos de todo! Y a pesar de que adoramos los clutch en ocasiones especiales, para el día a día buscamos lo práctico y, con ello, los bolsos tipo saco donde nos quepa todo sin problemas. Encontrar un bolso que se adecue a las necesidades o circunstancias, y que además, combine con todo puede ser una tarea algo costosa. Pero de pronto, aparece nuestro querido Amancio para resolvernos la vida y en Zara hemos encontrado el bolso del momento con el extra personalizable que lo hace aún más irresistible.

Desde que en Inditex está la opción personalizable estamos deseando tener hasta los leggings como los de J.Lo, y aunque por el momento solo podemos personalizar las zapatillas, camisas y bolsos, ahora desearás hacerte con este diseño tan 'chic' y todoterreno que hemos encontrado en Zara y sellarlo con tus iniciales.

Seguro que a simple vista te recordará a algo, o más bien a alguien cuando iba a hacer la compra, sí, tu abuela. Pero lo cierto es que este bolso es la tendencia del momento y con este confirmamos que volvemos a tener un nuevo bolso favorito en nuestra 'wishlist'.

Se trata de un diseño shopper XXL (17,95 €) donde podrás llevar la casa a cuestas (literal), con un detalle trenzado, de cuadros vichy y con la opción personalizarle que lo hará más tuyo que nunca. ¿Lo mejor? Su doble asa te permitirá llevar el bolso como tu quieras y su diseño tan versátil pegará con todo. Gracias Amancio por apostar por los clásicos más prácticos.