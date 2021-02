Sara Carbonero sabe que los vaqueros 'wide leg' se combinan con botas estilo cowboy

Las dos tendencias que arrasan en el 'street style' en un solo look.

Desde que Sara Carbonero ha vuelto al mundo periodístico estamos encantadas. La periodista se ha convertido en todo un icono de estilo, eso es innegable, y no hay más que rastrear su Instagram para que sea ella quien nos confirme que los pantalones 'wide leg' son los que necesitas este invierno. ¿Combinados con? Por supuesto, unas botas estilo cowboy.

No es la primera ni será la última. Sara Carbonero como buena previsora 'fashionista' sabía que los pantalones tipo campana iban a volver y, la verdad, es que no iba mal encaminada. El pasado siempre vuelve, y en el mundo de la moda esto es mucho más llamativo. ¿Recuerdas aquellos pantalones acampanados que llevabas de adolescente que pensabas que ni en sueños volverías a ponerte? Pues en moda nunca digas nunca.

Los pantalones 'wide leg' están arrasando entre las 'it-girls' y, por supuesto, si ellas lo llevan confirmamos que es la tendencia que no puede faltar en tu armario. María Pombo arrasó con unos pantalones de cuero anchos y, desde ese momento, no ha dejado de apostar por ellos. Tamara Falcó encontró la combinación perfecta con unos vaqueros anchos y zapatillas blancas y, no vamos a negar que nos encantó.

Está claro que los vaqueros campana han conquistado el 'street style' pero, aparece Sara Carbonero con ellos y al fin logra convencernos definitivamente. ¡Los volveremos a sacar de nuestro armario! Los vaqueros estilo 'wide leg' son 'lo más' no solo porque estilizan muchísimo la figura, sino porque además son comodísimos y cuando los pruebes no querrás que el 'skinny' vuelva a tu vida.

Como era de esperar Sara Carbonero, y su estilo sencillo 'country-chic', nos vuelven a dar una lección al demostrar que los pantalones estilo 'wide leg' se fusionan a la perfección con las botas cowboy y una sencilla blusa blanca de mangas abullonadas.

Las botas camperas y el pantalón campana son las dos súper tendencias del momento y, ¿si las juntas en un look? Acapararán todas las miradas. ¡Todo un 'must' sencillo y 'trendy'!