Sara Carbonero sabe que una camisa blanca masculina y unos vaqueros rectos es todo lo que necesitamos para arrasar

Sara Carbonero está atravesando por una etapa complicada de su vida. Hace tres semanas, la periodista volvió a enfrentarse a un problema de salud que la llevó a ser ingresada y operada de urgencia pero, por suerte, todo salió bien y pudo abandonar el hospital unos días después.

Ahora mismo Sara Carbonero ya ha retomado su vida normal. A nivel profesional, ha comenzado una nueva andadura en una emisora de radio y, por otro lado, a nivel personal, para la periodista su familia siempre será lo más importante.

Este miércoles, la toledana ha reaparecido en las calles de Madrid, visiblemente recuperada, para recoger a sus hijos Martín y Lucas del colegio. Y como no podía ser de otra manera, una vez más, nos ha conquistado con su estilismo.

En concreto, Sara ha lucido un look formado por una camisa masculina, vaqueros, abrigo 'oversize' abierto, con estampado sutil de cuadros y cuello solapa, así como con unas 'sneakers'. Un estilismo de básicos que todas tenemos en nuestro armario y que nos recuerda que una camisa blanca masculina es lo único que necesitamos para crear un 'outfit' sencillo de diez, especialmente para esos días en los que no sabemos qué ponernos.

Como sabes, la camisa masculina es una prenda atemporal, versátil y que, aunque lleva varios años siendo protagonista en el 'street style', ya se ha convertido en un 'must have' en el armario de cualquier amante de la moda. Y es que, efectivamente, este tipo de diseños es capaz de solucionar cualquier look.

Sara Carbonero ha apostado por combinar su camisa con unos 'jeans' rectos (que ya se han convertido en los favoritos de algunas de las chicas con más estilo del mundo, como es el caso de Katie Holmes, porque son muy favorecedores y combinan con todo tipo de calzado).

Para rematar el estilismo, la periodista ha llevado un bolso de cuero marrón colgado al hombro y una mascarilla blanca con estampado azul de lo más original. En definitiva, un look supersencillo de copiar y de lo más acertado.

Pero si buscas una alternativa a la camisa blanca clásica masculina, no te puedes perder la selección de las camisas blancas con detalles especiales que hemos hecho desde Woman.es. ¿Con cuál te quedas?