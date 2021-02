Prepara tus botas cowboy porque querrás llevarla con vestido de flores como Sara Carbonero

La primavera ya llega y este look boho así lo anuncia.

Hubo un tiempo no tan lejano en el que Sara Carbonero compartía muchísimos looks en su perfil de Instagram. Las que seguimos enganchadas a sus andanzas en la red social sabemos bien que, por unos motivos u otros, ya no nos muestra tan a menudo su buen gusto a la hora de vestir, pero cuando lo hace aflora esa sensibilidad única que tiene la periodista y que se nota también en su armario.

La última muestra de ello la ha dado con el look que ha escogido para disfrutar de un rato de radio junto a Sandra Barneda, periodista a la que, como ella misma ha reconocido en una publicación en Instagram, "le unen muchas cosas, corazas incluidas".

Carbonero ha decidido recuperar para la ocasión las botas cowboy, el calzado omnipresente en el 2019 que con la pandemia, como tantas otras cosas, dejamos de utilizar porque sencillamente apenas salíamos de casa. Cuando retomamos cierta rutina en nuestras vidas las tendencias habían cambiado, y en lo que al calzado se refiere, las botas de cordones de aire militar y suelas de goma habían tomado el trono de calzado estrella del momento.

Pero las cowboy nunca pasan de moda; incluso cuando parecen vivir a la sombra de otro tipo de botas, siempre tienen su momento para brillar. Y eso Sara Carbonero lo sabe interpretar muy bien.

Las botas inspiradas en el lejano oeste americano son un recurso imprescindible en cualquier zapatero femenino. Su versatilidad las permite no solo brillar con luz propia en invierno, sino que cuando llega el tiempo primaveral destacan todavía más al combinar de maravilla con los vestidos propios de esta época.

Y si hay una prenda que identifique y describa muy bien el estilo de Sara Carbonero, esos son precisamente los vestidos bohemios, de aire romántico, que en la presentadora muestran su mejor versión.

En esta ocasión, junto a las botas de caña alta en color marrón ha lucido un minivestido con estampado floral y mangas al codo de la firma que dirige con su buena amiga Isabel Jiménez, Slowlove.

El vestido corto combina los colores tierra y azules, y está rematado en su parte baja con volantes, lo que le aporta más volumen. Pero si destaca por algún motivo decorativo en concreto es por las grecas de encaje en color hueso que recorren tanto las mangas de la prenda como su parte frontal.

El vestido, de nombre Sou, está disponible en la tienda online de Slowlove, donde se vende por un precio de 64,95 euros.