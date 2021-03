Sara Carbonero rescata una camisa vaquera con estrellas que estrenó en 2018 y ya le hemos buscado un clon

Se marca su particular versión del ‘canadian tuxedo’.

Allá donde va (y con todos los looks que luce) Sara Carbonero triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día en el que la periodista no nos inspire con los conjuntos que luce, como lo acaba de hacer con el look que ha lucido para acudir, una semana más, a presentar su sección en la radio. ¡Nos hemos enamorado de la camisa vaquera con estrellas de Sara Carbonero!

Después de ver los últimos looks de street style y analizar con lupa lo que han subido a la pasarela firmas ésta es la temporada en la que vas a vestir de vaqueros de cabeza a los pies, como lo hizo Britney Spears en la alfombra roja de los American Music Awards de 2001. Tranquila, que hay una versión del 'canadian tuxedo' menos arriesgada y la ha llevado Sara Carbonero.

La periodista rescató de su armario una camisa vaquera con estrellas blancas, que estrenó en 2018, justo cuando acudió con Telecinco a cubrir el Mundial de Fútbol de Rusia y que fotografió con la Catedral de San Basilio, uno de los iconos de Moscú como telón de fondo. Eso sí, la ha combinado de una manera diferente.

Si entonces la coordinó con un pantalón oscuro, esta vez ha apostado un pantalón elástico blanco para que combinara con el color de las estrellas y una camiseta de algodón que llevó debajo de la camisa.

¿Te gusta? Pues le hemos encontrado un clon. En Missguided hemos encontrado una camisa vaquera con estrellas blancas similar a la de Sara Carbonero que cuesta 28,99€.