Tamara Falcó en su última aparición en 'El Hormiguero' se anima con un 'total look' de básicos que combina con una alegre y estampada sobrecamisa que te animará a adorar las flores esta primavera.

Cecilia Franco

Esta primavera el mundo 'fashion' va de estampados florales llenos de color. No lo decimos nosotras, no hay más que ver los looks de nuestras celebrities favoritas para comprobar que esta temporada deben florecer los estampados en tu armario. Tamara Falcó en su última aparición en el programa 'El Hormiguero' nos sorprende con un 'total look' que convierte los estampados florales en protagonistas.

Tamara Falcó y su estilo clásico, sofisticado y 'chic' nos encanta. Pero también hemos de reconocer que nos fascinan sus looks cuando rompe con su estilo básico o cuando arriesga con prendas poco usuales.

La marquesa de Griñón, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, sentimentalmente hablando, y nos sorprendió con la divertida manera de colar a su novio en su Instagram, se ha convertido en todo un icono de estilo en nuestro país.

Todo lo que ella lleva es pura tendencia y su Instagram no deja de crearnos necesidades en lo que a moda se refiere. ¿Una de las últimas tendencias a las que se ha unido? El chaleco. Desde la temporada pasada, los chalecos de punto y chalecos especiales han cobrado protagonismo en nuestro armario y Tamara Falcó no ha tardado en caer en las redes de la versatilidad de esta prenda.

Pero si tenemos que hablar de otra gran tendencia en la que Tamara Falcó ha caído es un clásico primaveral que nunca falla: los estampados florales.

En su última aparición en 'El Hormiguero', Tamara risueña y divertida se une al 'team' floral de Nuria Roca. ¿De qué manera? Pues muy sencillo, y sin salirse de su línea de estilo. Aunque Nuria Roca optara ese mismo día en 'El Hormiguero' por un look rompedor protagonizado por las flores y los tonos flúor, Tamara optó por algo más básico con toques de color.

La marquesa de Griñón nos sorprendió con un look 'total white' que combinó un vaquero tipo 'flare' blanco y un top 'bandeau' blanco. Hasta aquí todo bien, sin embargo, apostó por darle una vuelta de tuerca al look con una sobrecamisa de flores muy favorecedora, ideal para potenciar tu look a otro nivel.

¿No eres mucho de estampados florales? Esta técnica utilizada por Tamara en base a un 'total look' será justo lo que te ayudará a potenciar este alegre estampado en tus looks diarios.