Las apariciones de Nuria Roca en el programa 'El Hormiguero' nunca pasan desapercibidas y en esta ocasión nos ha dado una lección de estilo al demostrarnos que no hay imposibles en el mundo 'fashion' al combinar estampados y tonos flúor.

Una de las cosas que más nos gusta de 'El Hormiguero' es la energía y la alegría que nos transmiten los looks de Nuria Roca. Cada una de sus apariciones no dejan de sorprendernos y su espontaneidad ante el ya famoso espejo es pura inspiración. ¿Quién dijo que flúor y estampados florales son incompatibles? Nuria Roca dice 'sí' con un pantalón de flores y complementos en flúor.

Existen combinaciones que aunque parezcan imposibles todo se encuentra en el enfoque que el estilo más personal de cada uno refleje. Pues bien, de eso Nuria Roca sabe mucho. Como reina del color y los estampados no deja de darnos lecciones de estilo con sus propuestas y nos encanta que, al fin y al cabo, rompa todos nuestros esquemas.

Hemos de reconocer que nos encanta su estilo. No solo ha encontrado el 'jean' perfecto que sienta como un guante, sino que además sabe cómo darle un enfoque más elegante con unos 'taconazos', o más cómodo y casual, y reconvertir un look por completo.

Pero, si algo hemos de destacar, es el poder que tiene para dar con los estampados florales más 'top' y romper todas las reglas. Aunque se haya convertido en la reina de la camisa blanca, es cierto que los colores vivos y estampados florales son parte de su identidad.

Su vestido verde de Zara no pasó inadvertido, su look con camisa amarilla nos enamoró y, estarás de acuerdo que, solo ella puede llevar bien el estampado de flores de pies a cabeza.

En esta ocasión, no solo ha apostado por las flores, sino que además ha mezclado dos tendencias que, aunque parezcan imposibles, no lo son. Ella ha optado por un look rompedor en el que combina un pantalón de estampado floral recto de Molly Bracken de la colección de Lili Sidonio (55,95 €), con un jersey lila de American Vintage y los detalles estrella que más nos han sorprendido: los complementos en flúor.

Nos encanta el buen rollo que nos transmite esta combinación y su forma de romper todos nuestros esquemas con estas propuestas tan rompedoras y cañeras que hace que creamos en los imposibles. Y tú, ¿te animas a mezclar estampados con tonos flúor? Llena tu mundo de color.