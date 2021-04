Tamara Falcó y el guiño al vestuario de la reina Letizia en 'El Hormiguero' que pasó desapercibido

Ha encontrado un punto de inspiración 'royal' con un look básico que nos ha encantado.

Cecilia Franco

El estilo de Tamara Falcó nos fascina. Y no solo porque consigue crear 'lookazos' 'trendy' con prendas clásicas y básicos de armario, sino porque sabe cómo sorprendernos de todas las maneras posibles y darnos lecciones de estilo de forma continuada. Sus apariciones como colaboradora en el programa 'El Hormiguero' nos tienen enganchadas a la televisión, tanto, que hemos detectado un pequeño detalle que ha pasado desapercibido por muchos y que las amantes de la moda van a quedarse sin palabras. Tamara en su última aparición en 'El Hormiguero' hizo un guiño al estilismo de la mismísima reina Letizia. ¿No lo detectaste? Es normal, era algo complicado de ver. Pero no te preocupes, porque te contamos todo.

La diseñadora de moda ha logrado que una parte de su look de ayer pasara desapercibido. Y aunque pienses que es imposible que esto sucediera, la realidad es que las circunstancias han hecho que este pequeño detalle, relacionado con la reina Letizia, haya sido descubierto por ella más tarde, a través de las redes sociales.

Es cierto que, Tamara a través de su Instagram nos crea necesidades porque tiene el vestido blanco que todas queremos, encuentra la blazer de rayas que mejor queda con pantalones de cuero y hasta sus looks 'comfy' de andar por casa nos han robado el corazón.

Pues bien, si esto sucede a través de Instagram, el programa 'El Hormiguero' se ha convertido en una ventana de los looks de Tamara. ¿Qué sucede? Como colaboradora de televisión, y como si estuviera asomada a una ventana, no podemos ver su look completo, entre otros impedimientos, por la mesa del programa. A pesar de todo, ella al finalizar el programa nos muestra a través de sus redes una instantánea de su 'total look'. ¿Nuestra sorpresa? Ha llevado los zapatos de la firma favorita de la reina Letizia.

El look en cuestión se trata de una camisa de escote cruzado en tono coral de French Connection, que combinó con unos sencillos jeans negros de la firma S.O.S Jeans, joyas de Tous y, la joya de la corona: los zapatos básicos negros de Magrit.

Magrit puede considerarse la firma de zapatos 'fav' de la reina Letizia. En más de una ocasión nos ha demostrado que es su mejor aliado y su mejor apuesta para combinar con faldas o, incluso, para elevar cualquier 'total look'. Ahora es Tamara Falcó quien se une al 'team royal' de Magrit y volvemos corroborar que no hace falta complicarse la vida para ir monísima. ¡Básicos de armario 'forever'!