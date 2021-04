5 tendencias fáciles de primavera que Instagram ya ha estrenado (y tú puedes conseguir en estas tiendas a un clic)

Un color, un estampado, un tejido, un accesorio y un detalle que lo cambia todo. Eso es todo lo que necesitas saber para afrontar la nueva temporada como una experta en moda y empezar a llevar hoy mismo las tendencias más potentes de la primavera 2021.

SILVIA VÁZQUEZ

¿Lista para ponerte al día con las tendencias de la primavera? En este artículo encontrarás todas las claves que necesitas para ir a la última esta temporada y renovar tu armario con esas prendas y accesorios que Instagram ya ha estrenado y todas llevaremos en cuanto llegue el buen tiempo. ¡Toma nota!

Un color: el verde

Puede que hasta ahora haya sido uno de los tonos menos trabajados de la industria, pero esta temporada el verde viene reclamando su espacio y todo apunta a que no tardará demasiado en hacerse un hueco en tu corazón. Y, aunque en las pasarelas marcas como Bottega Veneta apuestan por 'total looks', en las redes sociales tienen claro que es mejor lucirlo en pequeñas dosis (de ahí el éxito, por ejemplo, del bolso verde viral de Zara). ¿Te animas?

Camiseta de manga corta en color verde con 'print' brócoli, de My Peeptoes. Precio: 25 euros.

Vestido lencero con escote pico en color verde, de Bimba y Lola. Precio: 95 euros.

Sudadera con logo y capucha en color verde, de Tommy Hilfiger. Precio: 99,90 euros.

Un estampado: los cuadros vichy

Al igual que las flores o el 'tie dye', los cuadros vichy son sinónimo de buen tiempo, de ahí que resurjan cada año por estas fechas. Mujeres tan elegantes como la reina Letizia o Amelia Bono ya han incluido este 'print' en sus vestidores y desde nuestras marcas favoritas proponen llevarlo a todo color, tanto en pequeños detalles como a lo grande (es decir, en vestidos o conjuntos de dos piezas).

Vestido mini con bajo acabado en volante y estampado de cuadros vichy, de Zara. Precio: 29,95 euros.

Cuello para camisas con estampado de cuadros vichy, de Asos Design. Precio: 5,75 euros (antes 15,99 euros).

Conjunto de estampado de cuadros vichy, de Barey Collection. Top de tirantes con volantes y cuerpo de nido de abeja, 90 euros; pantalón recto con aberturas laterales en los tobillos, 100 euros.

Un tejido: el crochet

De momento ha hecho una aparición tímida tanto en Instagram como en las tiendas 'online', pero hemos consultado la bola de cristal de las tendencias y estamos convencidas de que su 'boom' llegará pronto e inundará todo tipo de prendas. Su aire artesanal y su estilo desenfadado ya han conquistado a referentes como Sara Carbonero y nosotras también sucumbiremos al encanto del crochet. ¡Palabra!

Camiseta de algodón con bolsillo de crochet, de Stradivarius. Precio: 12,99 euros.

Bolso de crochet con flores, de Mango. Precio: 19,99 euros.

Pantalón 'culotte' de tiro alto con bolsillos de crochet a contraste, de Aboutanareina. Precio: 120 euros.

Un accesorio: la pinza del pelo

De estilo noventero y con mucho 'rollo', este tipo de pinzas se han convertido en las últimas semanas en uno de los accesorios capilares más repetidos de Instagram; tanto, que las 'influencers' incluso se han marcado tutoriales para enseñarnos a recogernos el pelo con ellas. Si tú también la tenías reservada a las tardes sin salir de casa, es el momento de que le des una nueva oportunidad de puertas para fuera.

Pinza para el pelo de metal, de H&M. Precio: 4,99 euros.

Set de tres pinzas para el pelo con colores degradados, de Bershka. Precio: 5,99 euros.

Pinza para el pelo estilo nacarada, de You Are The Princess. Precio: 4,99 euros.

Un detalle: tus iniciales

Lleva tiempo triunfando, pero parece que la era de la personalización no ha hecho más que empezar, de ahí que cada vez dispongamos de más opciones para convertir nuestra ropa, joyas y accesorios en piezas únicas, grabando, bordando o incluyendo nuestras iniciales (o las de nuestros seres queridos). ¡Nos encanta!

Pañuelo de seda estampado con inicial, de edición limitada en Zara. Precio: 19,95 euros.

Camisa de lino personalizable con iniciales, de Massimo Dutti. Precio: 39,95 euros.

Pack de dos collares: inicial bañada en oro y bolitas de colores, de Anitials. Precio: 54 euros.