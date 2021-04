La marquesa de Griñón a través de Instagram nos enamora con un chaleco corto de Zara que mezcla ese toque 'chic' y elegante que reconvertirá todos nuestros looks diarios. Descubre la versatilidad de esta prenda.

Cecilia Franco

Tamara Falcó está siempre pendiente de todas las tendencias y, como buena 'fashionista', una de las tiendas referentes en cuanto a moda y tendencias se refiere es Zara. Si eres de las que aún no se ha animado con la tendencia del chaleco, cuando veas la última propuesta de Tamara Falcó te enamorarás del diseño cropped más 'chic'.

-Tamara Falcó enamora en 'El Hormiguero' con el vestido de flores y 'cut out' trasero con el que serás la invitada mejor vestida.

-Tamara Falcó tiene la camisa blanca con lazada que es ideal para novias atrevidas.

Es un poder innato que tanto ella como su hermana Ana Boyer tienen. Todo lo que se ponen y todo lo que tocan lo convierten en tendencia, y en lo más deseado del momento. Hace poco, Ana Boyer apostó por un diseño minimalista de firma española que además de ser ideal apoya la sostenibilidad. Y aunque Tamara Falcó ahora nos anima con un diseño clásico low cost, es tan bonito que será irresistible no desear tenerlo en nuestro armario.

La marquesa de Griñón, que ahora vive su mejor momento sentimental, no hay más que ver cómo presentó a su novio Iñigo Onieva a través de las redes, se anima esta primavera con el chaleco cropped negro perfecto para combinar con todo.

Sus apariciones en 'El Hormiguero' no dejan de sorprendernos hasta tal punto que rompió con su estilo y nos fascinó. Pero no solo eso, a través de Instagram ha arriesgado con la prenda más poco usual de su armario y reconocemos que logró dar con un 'lookazo' en toda regla. No deja de crearnos una constante necesidad. Y si de Zara se trata, esa sensación aumenta hasta tal punto de agotar existencias.

Este invierno los chalecos de punto han cobrado protagonismo en nuestro armario, pero los chalecos más especiales y clásicos han ocupado parte de nuestro corazón. Sabíamos que Tamara Falcó al final iba a caer en esta tendencia, pero no de cualquier manera.

Los chalecos de moda más especiales que encontrarás en las segundas rebajas enero 2021 Ver 7 fotos

Ha encontrado en Zara (39,95 €) el chaleco negro cropped más 'chic' y elegante de la primavera, con el detalle de los botones dorados y los bolsillos, que podría considerarse claro ganador en nuestra lista de chalecos especiales. Un diseño que transforma cualquier look, combina con todo y además es muy favorecedor. Descubre su versatilidad y encuentra las respuestas 'fashion' de los trucos que utilizan las que más saben de moda.