Solo Nuria Roca puede llevar así de bien el estampado de flores de pies a cabeza

Un conjunto de Desigual no apto para las amantes de los estilismos más discretos.

Si te pones un print de flores, ¡póntelo de verdad! Algo así debió pensar Christian Lacroix al diseñar para Desigual conjunto de blusa y pantalón estampados que ahora Nuria Roca ha lucido con orgullo en 'El Hormiguero.

No podía ser otra quien hiciera viral una prenda así porque la presentadora no le tiene miedo a nada si hablamos de ropa, combinaciones imposibles y, sobre todo, colores y estampados llamativos.

Podríamos pasar horas recopilando sus looks y muy poquitos podrían catalogarse como sobrios, clásicos o minimalistas. Lo suyo es otra cosa totalmente distinta y se mueve como pez en el agua en ello. Tanto que ha conseguido crear un estilo único e intransferible, y por eso nos gusta tanto seguir sus estilismos a tantas de nosotras. Nos hace falta mucha alegría y Nuria Roca y armario nos la aportan por toneladas.

La última prueba es el mencionado outfit setentero de Desigual que no puede ser más hippie. Al menos en el primer vistazo es irremediable conectar con Woodstock y todo lo que rodeó al estallido de esta cultura cuyo poso sigue vigente en la actualidad en distintos ámbitos sociales y culturales, entre ellos la moda.

Tanto el pantalón como la blusa, sentimos decírtelo, están agotadísimos. Ni rastro de ellos en la tienda de la firma española o en tiendas multimarca donde se vendió la colección cápsula de Christian Lacroix, como es el caso de Zalando. Pero son tan espectaculares ambas prendas que no podíamos dejarlas caer en saco roto.

Tanto la blusa, decorada con un lazo al cuello, como el pantalón de corte holgado y acampanado, 100% hippie, están diseñados con un estampado multicolor en el que se combinan flores amarillas, moradas, naranjas y rojizas con el verde de sus tallos y sus hojas.

Vamos, que es el dos piezas perfecto para una visita al mercado de Las Dalias de Ibiza cuando recuperemos nuestra vida prepandemia.

Además, a Nuria Roca, que lo ha rematado con un cinturón negro ancho con hebilla dorada y zapatos de tacón a juego, hemos de reconocer que le sienta el look como un guante. Primero, porque desborda la misma alegría natural que las dos piezas de Lacroix para Desigual; y segundo, porque con su nuevo look con flequillo, el aire setentero ya no solo está presente en la ropa, sino en toda ella.

Una genial elección para endulzar aún más el gran momento profesional que vive tras su debut en el teatro junto a Antonia San Juan y el estreno de la nueva temporada de 'Road trip', así como el éxito cosechado cuando se puso al frente de 'El hormiguero' durante la baja de Pablo Motos.