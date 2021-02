Y el resultado no puede gustarnos más.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Definitivamente los chalecos de punto se han convertido en el nuevo 'must have' del 'street style', de eso no tenemos ninguna duda. Las chicas con más estilo saben que esta prenda es capaz de dar un toque sofisticado a cualquier look y se trata de uno de los diseños más versátiles porque nos permite crear combinaciones que jamás nos habríamos imaginado.

Una 'influencer' (más) que ya nos ha demostrado su amor por los chalecos de punto es nuestra querida Amelia Bono, que los tiene en distintas versiones, a cada cual más bonito.

Pero, aunque los chalecos de punto nos encantan en todo tipo de colores y estampados, tenemos que confesar que si tuviésemos que elegir un modelo en concreto, nos quedaríamos con los clásicos de color negro, ¡no se nos ocurre un mejor "fondo de armario"!

Si ya vimos en el día de ayer a Paula Echevarría lucir un chaleco negro (eso sí, el suyo con escote en pico XXL), hoy Amelia Bono se ha sumado a la tendencia y, de paso, nos ha mostrado la manera más original (y nunca antes vista, lo confesamos...) de combinar esta pieza: con falda asimétrica a tono.

La hija de José Bono ha aprovechado la llegada del fin de semana (ocasión para la que encontramos diversos planes seguros para disfrutar del sol) y ha compartido su nueva propuesta estilística a través de Instagram. Y lo confesamos, aunque para nosotras la fórmula de combinar el chaleco con leggings nos parecía la mejor opción, la alternativa de Amelia nos ha enamorado.

En concreto, la 'influencer' ha optado por un chaleco de punto con escote en pico y manga sisa de color negro de Zara (que está disponible en todas las tallas a un precio de 19,95 euros) y una falda negra, también de la firma de Inditex, de corte asimétrico que nos parece IDEAL pero, por desgracia, está prácticamente agotada porque pertenece a la selección de rebajas.

Sin embargo, tenemos buenas noticias porque si a ti te ha gustado tanto como a nosotras, tenemos que decirte que hemos encontrado una referencia muy similar en la colección de temporada. Hablamos de una falda de tiro alto y cierre lateral, de corte asimétrico y fruncida en el lateral. Y, sí, está disponible en todas las tallas a un precio de 22,95 euros tanto en tienda como en la web de Zara.

¿Te gusta el look? ¿A qué esperas para copiarlo?