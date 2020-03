Dónde hacer la compra, decorar tu casa, qué serie ver…10 cosas que puedes hacer si debes aislarte en casa por el coronavirus

Hay que intentar aprovechar el tiempo hasta cuando vienen mal dadas.

María Aguirre | Woman.es

#Yomequedoencasa. Es el hashtag al que hay que unirse si queremos que de una vez por todas frene la curva. Parece cuestión de tiempo, y más bien poco, que toda la población de España tenga que aislarse en casa para intentar parar la curva de contagios por el coronavirus Covid-19, de forma que no se sature completamente la Sanidad Pública y que se pueda remitir la epidemia lo antes posible. De hecho, en las regiones que son focos de riesgo como la Comunidad de Madrid ya es una indicación expresa de las autoridades.

Con la necesidad y la responsabilidad de reducir al máxima las salidas a la calle, es momento de aprovechar el tiempo en casa y no entrar en una dinámica negativa, de dejarse ir, ya que no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar esta situación de excepción. Son importantes las rutinas, y mucho más el mantenerse activa con actividades como estas, perfectamente compatibles con estar aislada en casa por el coronavirus. De modo que, quítate de la cabeza la idea de estar todo el día el sofá tirada con el pijama puesto porque eso no hará más que amargarte. Son muchas las cosas que puedes hacer entre tus cuatro paredes y vamos a demostrártelo.

Decorar tu casa

Es muy probable que tengas acumulados en algún de tu casa diferentes cuadros a los que no has encontrado espacio, marcos pendientes de foto, incluso muebles por restaurar o soluciones 'do it yourself' originales para algunos rincones del hogar que en su día dejaste aplazadas por la falta de tiempo. Este es un momento inmejorable para ponerte al día con ello y de paso darle una imagen nueva a tu casa, que seguro ayudará a que sea más llevadero estar encerrada en ella tanto tiempo. Si estás falta de ideas, hay muchas apps o cuentas de Instagram o Pinterest que pueden ayudarte.

Haz maratón de tus series favoritas

Aprovecha todas las plataformas de contenido audiovisual a las que estés suscritas porque con el catálogo de cualquiera de ellas tienes para unas cuentas semanitas. Desde la última temporada de 'Narcos', a miniseries de éxito que no has podido ver como 'Creedme' o 'Así nos ven', pasando por lo último de 'Sex Education' o uno de los éxitos de nueva creación de Netflix, 'Esta mierda me supera'. Además, en clave nacional, puedes disfrutar del estreno de la nueva temporada de 'Élite' o ponerte al día con 'La casa de papel' antes del día 3 abril, que es cuando llega la cuarta entrega de la famosa banda de ladrones. Y si ninguna de las actuales te convence, siempre puedes ver 'Friends' una vez más que seguro que te saca la sonrisa que necesitas.

Hacer la compra

Los supermercados están abiertos y en la mayoría de casos bien abastecidos, pero también funciona el servicio de envío a domicilio tanto de algunas cadenas de supermercados tradicionales como de los comercios digitales más importantes, como es el caso de Amazon. Si hay que estar en casa aisladas, ninguna vía es 100% perfecta, pero lo menos malo parece a todas luces comprarla desde casa y que, tomando ambos las medidas de seguridad oportunas, un mensajero te la lleve a casa.

Disfrutar de un festival de música en directo

Has leído bien. Un festival de música en directo sin moverte desde casa. Será desde hoy día 13 de marzo hasta el domingo 15 y se emitirá a través de Instagram Live. Un fin de semana en el que puedes disfrutar de actuaciones de cantantes como Rozalén, Andrés Suárez, Marwan, Sofía Ellar, Funambulista, Alfred García y muchos más. Cada uno estará media hora en directo desde su perfil de Instagram. Para saber los horarios de cada uno, lo mejor es seguir las redes sociales oficiales de esta genial iniciativa.

Desarrollar tus habilidades en la cocina

Ahora sí que no tienes excusa para comer casero. Aprovecha ahora esta desgraciada situación para mejorar tus habilidades como cocinera y disfrutar de nuevos platos. Hay miles de opciones muy sencillas para empezar y si ya eres toda una chef experta puedes aprender nuevas recetas con las que chuparte los dedos.

Leer todo lo que tienes pendiente

Tanto reportajes y prensa en internet, como libros de toda la vida. Es imposible, al ritmo al que vivimos, que no tengas una pila de títulos esperando en tu biblioteca a que los abras para atraparte en sus maravillosas atmósferas. Te lo dice alguien que tiene niños y no puede disfrutar tanto como le gustaría de la lectura: ¡aprovecha tú que sí puedes!

Recoger y hacer limpieza

Dentro de la rutina que conviene hacer en este aislamiento tan largo que se nos viene encima, es aconsejable no convertir la casa en un trastero que lleva años sin ordenarse. Porque llegará un punto en el que será imposible volver atrás. Por eso, pierde una de las primeras tardes de esta situación especial en poner la casa a punto. Y si no te ves con fuerzas, coge el libro de Marie Kondo y tómatelo como un reto. Tú puedes.

Desarrollar tu creatividad

Lo que sea, lo que más te guste. Escribe un diario, notas, cuentos, tus pensamientos, relatos, una novela incluso, ¿por qué no? Pinta, cose, compón una canción, haz maquetas, puzzles, borda... Cualquier cosa que creas que te puede gustar. Deja a tu creatividad volar. Deja que la luz de la ventana ilumine tu habitación y te inspire.

Estudiar

Dirás que estamos locas, pero con la de cantidad de horas que vas a pasar en casa, el momento para formarte en aquello que tenías pendiente ha llegado. Tienes cursos especializados en tu materia seguro en internet, y también es una magnífica ocasión para mejorar tu inglés o adentrarte en cualquier otro idioma que te gustaría hablar.

Hacer ejercicio

Yoga, pilates... cualquier disciplina en la que trabajes cuerpo y mente te vendrá fenomenal para sobrellevar la difícil situación que estamos viviendo. Si eres más de deportes "cañeros", tienes a tu disposición en internet muchísimas tablas cortas de entrenamiento funcional que se pueden hacer con tu propio peso, sin necesidad de material extra en muchos de los ejercicios clásicos de esta disciplina. Y si en el trastero tienes unas TRX, una pelota de pilates o unas mancuerdas olvidadas, es hora de rescatarlas.