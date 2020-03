Pocos días antes de su estreno, hablamos con el actor que protagonizará la tercera temporada de 'Élite' sobre su éxito mundial, los prejuicios de la fama y sus talentos secretos.

Esta semana Netflix publicaba el tráiler oficial de la esperada tercera temporada de 'Élite'. Apenas 24 horas después, este vídeo de minuto y medio con extra de sangre acumula más de medio millón de reproducciones (¡y subiendo!) y ha puesto a Álvaro Rico en el centro de todos los flashes.

Debutó en televisión gracias a un capítulo de 'Centro Médico' y ha aparecido en algún episodio de 'Velvet Colección', pero la llamada que cambiaría la vida de este toledano de 23 años llegó en 2018, cuando le reclutaron para formar parte de la 'crew' de 'Élite' junto a María Pedraza, Jaime Lorente o Miguel Herrán, antes de que nadie imaginara que sería una de las producciones españolas más exitosas de la plataforma (con permiso de 'La Casa de Papel', con la que comparte la mitad del reparto).

Aunque hizo el cásting para el personaje de Guzmán (finalmente interpretado por Miguel Bernardeu), le asignaron el de Polo, un niño rico tan inseguro como problemático dispuesto a todo por no perder el amor de su chica, Carla, 'la marquesita', papel encarnado por Ester Expósito cuyo romance traspasó la pantalla durante varios meses. Tras jugar un rol fundamental en las dos entregas anteriores, el joven reclama ahora el protagonismo total en la nueva temporada, que se estrena el 13 de marzo para darnos una nueva dosis de placer culpable con triángulos amorosos, diferencias de clases y otro asesinato adolescente.

"He tenido la suerte de tener entre manos un personaje muy particular, con muchas aristas", nos confiesa en una entrevista mediante audios de WhastApp desde la presentación de Furla en la Semana de la Moda de Milán que pasará a la historia por la crisis del coronavirus. Y es que con más de 3,7 millones de seguidores en Instagram, una agenda repleta de viajes de promoción e inmerso en el rodaje de 'El Cid' (Amazon Prime Video), a Álvaro Rico no le sobra el tiempo; es el precio a pagar por ser uno de los actores del momento.

En cuestiones de moda, ¿eres de los que arriesgan o prefieres ir a lo clásico?

Creo que lo perfecto es una combinación de ambas y es lo que yo lo hago un poco. Me mantengo en una base más bien moderada, pero de vez en cuando me apetece arriesgar.

¿Qué papel juega la moda en tu día a día?

No soy muy dado a estar cada día pensando 15 minutos lo que me voy a poner, pero siempre me ha gustado estar cómodo, sentirme bien con mi propia imagen y con mi ropa. Me considero un chico coqueto.

¿Hay alguna sorpresa estilística escondida en tu armario que todavía no conozcamos?

No creo que haya ninguna pieza que pueda resaltar mucho; tal vez alguna chaqueta que a casi ningún amigo mío le gusta y a mí me encanta. Nada fuera de lo común, no hay sorpresas.

Para sorpresa, tu faceta de cantante. ¿Qué más hay que no sepamos de ti?

Supongo que habrá muchas cosas que no se sepan de mí, es parte de mi vida privada que ni cuento ni necesito contar. Creo que se sabe que mi gran pasión es el flamenco, de ahí también mi parte de cantante. Puede que algo que no conozcáis aún es que me gusta bucear porque lo descubrí el verano pasado y desde entonces estoy deseando tener un momento libre para escaparme a bucear.

Actúas, cantas, posas con aires de modelo… tiene que haber algo que se te resista.

¡Muchas cosas! Soy una persona que trabaja para llegar a los objetivos que quiere conseguir. Creo en el trabajo diario y en la perseverancia. Escuché en una entrevista de Antonio Banderas que solo el que persevera consigue y me gustó mucho esa frase.

¿En qué serie o película te hubiera gustado participar?

Hay tantas respuestas para esta pregunta... Cada vez que veo un proyecto que mola mucho, siempre me imagino cómo habría hecho yo ese personaje. Por ejemplo, me habría gustado estar en series como 'Euphoria' o 'Peaky Blinders', de la que soy muy fan.

¿Y algún actor o actriz con el que te mueras por compartir pantalla?

Me gustaría trabajar con tantos actores y actrices... parece que estoy siendo un poco 'bienqueda', pero soy honesto. Se me ocurre ahora mismo Luis Tósar, una figura que tengo muy presente porque me gusta mucho como actor, sus proyectos... me encantó 'Intemperie', la última película que ha estrenado.

Quedan solo unos días para el estreno de la tercera temporada de ‘Élite’ y, después de la última escena, todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿¡Cómo será la vuelta de Polo a Las Encinas!?

Guau. Ese es el gran interrogante que hay que desvelar y ver en la nueva temporada. Lo poco que puedo desvelar es que volveremos a estar a un nivel de acontecimientos muy muy bueno y de muchas sorpresas.

Las teorías conspiratorias de Internet dicen que en la nueva entrega tu personaje va a tener las cosas muy crudas, solo hay que ver el tráiler…

No sé qué conspiraciones hay en Internet pero tampoco hay que ser adivino para suponerlo. Veremos si Polo consigue sobrevivir en este entorno o termina hundiéndolo. No creo que tenga una gran empatía por parte de sus compañeros... pero la temporada es larga y le dará tiempo a reconstruir su vida e incluso a que busque un perdón en los suyos, sobre todo en Guzmán. Será bonito descubrir qué ocurre con esa relación entre Guzmán y Polo.

Dices que te gustan los “bombones” que te ofrece esta serie, esas escenas que suponen un reto como actor y que marcan la trama, ¿habrá alguno especialmente dulce en la nueva temporada?

Habrá muchos. Lo he comentado en varias ocasiones porque he tenido la suerte de tener entre manos un personaje muy particular, con mucha sensibilidad y con muchas aristas, lo que para un actor es maravilloso. Especialmente en esta temporada tenemos secuencias que cuentan una trama muy muy bonita.

¿Y alguno que te haya dejado con mal sabor de boca?

Creo que ninguno porque, aunque Polo lo pasase mal, como actor siempre es bonito ponerme en esa situación, y son secuencias que van a favor de la trama.

Los protagonistas de 'Élite' os habéis convertido en unos de los artistas con más 'followers' de España, ¿pesan mucho los millones de personas siguiéndote los pasos?

No pesa nada porque no lo veo como algo que me presione o que me haga estar en alerta o angustiado. Creo que es algo bonito que la gente siga lo que haces y admire tu trabajo.

¿Qué es lo mejor de alcanzar la fama internacional con 20 años?

Que me ha dado la oportunidad de emprender un largo recorrido desde muy joven y hacer carrera de ello.

¿Y lo peor?

Aparte de los prejuicios -”a ver si estos chavales son cosa del momento o realmente hay madera para hacer algo futuro”-, lo peor es la falta de privacidad. Ahora cuando salgo de fiesta o estoy con mi círculo de amigos, cosas normales a los 20 años, estoy un poco con la lupa puesta.

En los premios Feroz se hizo viral el ‘recadito’ que la actriz Eva Santolaria os mandó a los protagonistas de Élite, ¿lo comentasteis por el grupo de WhatsApp?

No. No comentamos nada. De hecho no sé si me llegó por Twitter o me lo mandó algún amigo, pero ni lo comentamos ni me sentó mal. Era una gala, sé cómo va esto. Estaba dentro de un contexto, hicieron humor con ello y me lo tomo como tal.

¿Cómo llevas las críticas?

No suelo estar muy pendiente de ellas, al principio leía algo mas pero creo que lo único que pueden hacer es contaminar y perturbar tu trabajo o tus sensaciones. Sé que están ahí y sé que hay gente que hará ‘tick arriba’ y gente que hará ‘tick abajo’ pero es lo normal y también muy subjetivo. No me preocupa.

En el día a día, ¿quién se encarga de ponerte los pies en el suelo?

No creo que haya habido ningún momento en el que me hayan tenido que poner los pies en el suelo porque siempre he tenido muy claro lo que éramos, hacia dónde íbamos y qué estaba pasando. Pero es cierto que mi pueblo -La Puebla de Montalbán-, mi Toledo, es como mi válvula de escape. Estar con mi familia, con mis amigos, hacer las cosas que he hecho siempre, comer con ellos… eso es lo que me pone los pies en el suelo y lo que consigue que no pierda la referencia de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Que sea como yo soy. Me lo han dado siempre, no ahora por 'Élite'.