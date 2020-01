Eva Santolaria le manda un recado a los de 'Élite': "Antes de iros a otra orgía, escuchadme"

Los Premios Feroz, reconocidos como los Globo de Oro españoles, nos dejaron, como viene siendo habitual, una alfombra roja desigual y muchas anécdotas que contar.

Woman.es

La gala desenfadada de los Premios Feroz es el escenario ideal para que los actores españoles den rienda suelta a su ingenio. Al no ser tan encorsetada como los Premios Goya, la noche de los Globo de Oro españoles es perfecta para escuchar los discursos y las reflexiones más sinceras de los protagonistas.

Los premios Feroz, creados por la Asociación de Informadores Cinematográficos y representados por un lobo enmascarado, contaron este año con Penélope Cruz y Pedro Almodóvar en representación del reparto de 'Dolor y gloria', nominada a los próximos premios Óscar, y como en ocasiones anteriores estuvo cargado de discursos directos y algún que otro desliz, como el topless inesperado de Celia Freijeiro, actriz de la serie 'Vida perfecta', de Leticia Dolera, que a la hora de posar en el photocall su vestido le jugó una mala pasada.

Pero si alguien se despachó a gusto y dijo verdades como puños fue la actriz de las míticas series 'Compañeros' y '7 Vidas', Eva Santolaria. Fiel a su discurso, Eva le mandó un recadito a los actores de 'Élite', la serie de adolescentes que arrasa desde hace varias temporadas en Netflix.

La catalana les advirtió que las modas se pasan y ella es un ejemplo de que eso ocurre: "Antes de iros a otra orgía, escuchadme, soy vuestro futuro. Disfrutad del momento, haced contactos y preparaos para el fracaso. Las series de adolescentes son como las 'boy bands': triunfa uno y el resto se queda esperando a que los vuelvan a juntar".

En una entrevista a la revista Woman, la actriz comentó cómo había podido superar el agobio que vivió cuando participó en 'Compañeros'. "Cuando estás en medio del mogollón piensas que no vas a poder soportarlo. Cuando terminas un día de grabación, sigues siendo ese personaje y parece que tienes que reclamar todo el tiempo que eres otra persona. Cuesta mucho asimilarlo. Pero, todo termina cuando se acaba la serie. Si en un momento determinado tienes un boom, cuando se acaba la serie la popularidad baja. Ni tienes que fliparte cuando estás arriba ni tienes que tomártelo mal cuando vas por la calle y la gente no te reconoce. No me parece importante".

A la pregunta de sí vivió momentos incómodos en esa etapa, Eva añadió "que una cosa es ser popular y otra el fenómeno fan. Recuerdo una vez que mi hermana vino a verme a Madrid y estábamos en la Puerta del Sol. De repente, una chica empezó a gritar y otras muchas siguieron. Yo, que todo esto me da mucha vergüenza, salí corriendo y de repente me di cuenta de que había perdido a mi hermana. Me giré y venía hablando con las fans (risas)".

¡Gracias Eva! Se puede decir más alto, pero no más claro.